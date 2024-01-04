Xiaomi Redmi Note 13 Serisinin Global Lansman Tarihi Açıklandı

Akıllı telefon dünyasında ileri gelen isimlerden biri olan Xiaomi, Redmi ağını genişletmeye devam ediyor. Firmanın yeni göz bebeği Redmi Note 13 serisinin global lansman tarihi belli oldu. Globale çıkacak üç telefon arasında Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro ve Redmi Note 13 Pro+ modelleri yer alıyor. Peki Redmi Note 13 global lansman resmi tarihi ne zaman? Tahmini Türkiye fıyatları nasıl olur?

Redmi Note 13 serisinin global lansman tarihi: 15 Ocak

Xiaomi'nin Redmi Note 13 serisi serisi Eylül ayında Çin'de piyasaya sürüldü ve yarın Hindistan'da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak şimdi 15 Ocak tarihinde gerçekleşecek global lansman için de onay verildi. Yani Redmi Note 13 global lansman tarihi 15 Ocak olarak açıklandı.

Xiaomi, yeni Redmi cihazları Note 13 Pro ve Pro+'ın 200 MP ana kameralarını gösteren teaserlarla birlikte getirecek. Bu telefonlar aynı zamanda 1.220 x 2.712 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip aynı 6,67 inç OLED ekranları paylaşıyor.

Note 13 Pro, Snapdragon 7s Gen 2 ile beraber 4nm işlemci sunarken Pro+ versiyonu, MediaTek Dimensity 7200 Ultra kullanıyor. Büyük etkinlikte Xiaomi'nin en son Redmi Note serisi cihazlarını nasıl fiyatlandırmaya karar vereceği henüz muamma ancak Türkiye için birkaç tahmin yürütebiliriz.

Global yolundaki Redmi Note 13 serisi kaç yıl güncelleme alacak?

Redmi Note 13 serisinin Türkiye fiyatı ne kadar olur?

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir bilgiye göre Redmi Note 13 Pro, Avrupa'da 450 Euro fiyat etiketi ile satılacak. Note 13 Pro Plus ise 500 Euro fiyatla ülkelere giriş yapacak. Ülkemizdeki vergi oranlarını da hesaba katarsak Note 13 Pro, 26 bin 500, Note 13 Pro Plus ise 29 bin 500 liradan satışa sunulabilir. Elbette bu rakamların tahmin olduğunu belirtmekte fayda var. Resmi rakamlar bunlar değildir.

Redmi Note 13 Pro Plus özellikleri!

İşlemciMediaTek Dimensity 7200 UltraRAM12GB / 16 GBDepolama256 GB / 512 GBEkran6,67 inç, AMOLED, 120Hz yenileme hızı, 1,5K çözünürlük, 1800 nit parlaklık ve HDR10Ön Kamera16 MegapikselArka Kamera200 Megapiksel Samsung ISOCELL HP38 Megapiksel ultra geniş açılı2 Megapikselİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı MIUI 14Batarya5000 mAh120WHızlı Şarj DesteğDiğer ÖzelliklerParmak izi sensörü, 3,5mm jak girişi, NFC, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, 5G, IR Blaster, Dolby Vision, IP68

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