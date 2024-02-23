Xiaomi, Redmi Book Pro 2024 Modellerini Tanıttı

Xiaomi 14 Ultra lansman etkinliği sırasında şirket, Intel Core Ultra işlemcili ilk Redmi dizüstü bilgisayarlarını da tanıttı. 14 inç ve 16 inç laptop modellerinin yanı sıra yeni bir oyun monitörü de tanıtılan ürünler arasında. İşte Xiaomi 14 Ultra lansman etkinliğinde tanıtılan yeni Redmi Book Pro 2024 modelleri ve özellikleri.

Redmi Book Pro 2024 modelleri tanıtıldı

Redmi Book Pro 14 2024, 2.880 x 1.800 piksel çözünürlüğe (16: 10) ve 120 Hz'e kadar dinamik yenileme hızına sahip 14 inç ekrana sahip. Panel, %100 sRGB özelliği taşıyor ve DC karartmayla 400 nit'e kadar parlaklık vaat ediyor. Dizüstü bilgisayar, 15,9 mm kalınlığında ve 1,46 kg ağırlığında tamamen metal bir gövdeye sahip.

Temel yapılandırmada 4 performans çekirdeği, 8 verimlilik çekirdeği ve 2 düşük güç çekirdeği (toplam 18 iş parçacığı) ve ayrıca 18MP L3 önbelleğe sahip Intel Core Ultra 5 125H bulunuyor. Bu seçenek, 16 GB RAM ve 512 GB depolama veya 32 GB ve 1 TB ile yapılandırılabilir (RAM, LPDDR5x'tir.)

Daha fazla güç için 6 performans çekirdeği, 8 verimlilik çekirdeği ve 2 düşük güç çekirdeği (toplam 22 iş parçacığı) ve bunların yanında 24 MB L3 önbelleğe sahip Intel Core Ultra 7 155H var. Bu seçenek ise yalnızca 32 GB RAM ve 1 TB SSD ile şekillendirilebiliyor.

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Dizüstü bilgisayar entegre Intel Arc grafiklerine güveniyor. Ultra 5 çipi, 2,2 GHz'de 7 Xe çekirdeğe sahipken Ultra 7, ekstra bir Xe çekirdeğine ve 2,25 GHz'de biraz daha yüksek bir frekansa sahip. Her ikisi de donanım hızlandırmalı ışın izlemeyi destekliyor ve uygulamalardaki AI özelliklerini hızlandıran NPU çekirdeklerine sahip.

Yapay zeka görevleri arasında gürültü azaltma, transkripsiyon, sizi 1080p web kamerasının merkezinde çerçeveleme ve daha fazlası yer alıyor. WPS AI, belgeleri yazmanıza, mevcut olanları özetlemenize ve hatta bir e-tablo formülleri konusunda size yardımcı olacak bir teknolojiye sahip.

Redmi Book Pro 16 2024, 3.072 x 1.920 piksel çözünürlüğe (16: 10) ve 165 Hz'e kadar çıkabilen dinamik yenileme hızına sahip 16 inç ekrana sahip. Ayrıca %100 sRGB kapsamını ve DDC karartmayı korurken 500 nit maksimum parlaklık ile 14 inç panelden daha parlak. Her ikisi de iki adet 2W hoparlörle Dolby Vision ve Dolby Atmos'u destekliyor.

16" dizüstü bilgisayar 15,9 mm kalınlığında ve 1,88 kg ağırlığında. Bu, daha büyük bir 99Wh pil (uçakta taşıyabileceğiniz en büyük pil) ile birlikte geldiği anlamına geliyor. 140W GaN adaptörü de yanında geliyor. Redmi Book Pro 14 2024, 5.000 CNY'den (700$/650€/?57.500) başlıyor, daha büyük olan Redmi Book Pro 16 2024 ise 6.000 CNY'den (835$/780€/?69.000) başlıyor.