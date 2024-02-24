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Xiaomi Pad 6S Pro Özellikleri ve Fiyatı

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Akıllı telefon bir yana tablet pazarında da aktif faaliyet gösteren Xiaomi, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda marka, bugün Xiaomi 14 Ultra bir yana merakla beklenen Pad 6S Pro modelini de tanıttı. Cihaz, vadettikleri ile dikkat çekti. İşte Xiaomi Pad 6S Pro özellikleri ve fiyatı...

Akıllı telefon bir yana tablet pazarında da aktif faaliyet gösteren Xiaomi, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda marka, bugün Xiaomi 14 Ultra bir yana merakla beklenen Pad 6S Pro modelini de tanıttı. Cihaz, vadettikleri ile dikkat çekti. İşte Xiaomi Pad 6S Pro özellikleri ve fiyatı…

Xiaomi Pad 6S Pro özellikleri ve fiyatı

Markanın ana vatanı Çin'de tüketicilerin karşısına çıkan Xiaomi Pad 6S Pro modeli, 12.4 inç boyutunda 3K çözünürlüğe sahip ekranla geliyor. 144 Hz yenileme hızı ile desteklenen bu ekran, maksimum 900 nit parlaklık sunuyor.

Dolby Audio destekli 8 hoparlöre sahip olan tablet, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alıyor. Cihazın 8 GB / 12 GB / 16 GB RAM ve 256 GB / 512 GB / 1 TB depolama seçenekleri bulunuyor.

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Ön tarafında 20 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya yer veren tabletin arka kasasında ise ikili kurulum yer alıyor. Bu kurulumsa 50 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel derinlik sensöründen oluşuyor.

Android tabanlı HyperOS üzerinde çalışan Xiaomi Pad 6S Pro, 120W hızlı şarj ile beslenen 10,000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Öte yandan tabletin WiFi-7 ve Bluetooth 5.3 bağlantı desteğine sahip olduğunu da belirtmek gerekiyor. Son olarak yeşil, açık mavi ve siyah renk seçeneklerine sahip modelin klavye ve kalem ile kullanılabildiğini de söyleyelim.

Xiaomi Pad 6S Pro teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğerEkran12.4 inç

3K çözünürlük

144 Hz yenileme hızı

900 nit tepe parlaklıkSes8 hoparlör – Dolby AudioKamera50 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel derinlik sensörüÖn Kamera: 20 MegapikselİşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 2RAM ve Depolama8 GB / 12 GB / 16 GBDepolama256 GB / 512 GB / 1 TBBatarya10,000 mAhŞarj Hızı120W hızlı şarjYazılımAndroid tabanlı HyperOSBağlantı SeçenekleriUSB-C, WiFi-7, Bluetooth 5.3USB Yuvası: USB Type-CRenk SeçenekleriYeşil, Açık Mavi, Siyah

Xiaomi Pad 6S Pro fiyatı;

Xiaomi Pad 6S Pro 8 GB RAM + 256 GB: 3 bin 299 Çin yuanı (460 dolar)

Xiaomi Pad 6S Pro 12 GB RAM + 256 GB: 3 bin 599 Çin yuanı (500 dolar)

Xiaomi Pad 6S Pro 12 GB RAM + 512 GB: 3 bin 999 Çin yuanı (555 dolar)

Xiaomi Pad 6S Pro 16 GB RAM + 1 TB: 4 bin 499 Çin yuanı (625 dolar)

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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