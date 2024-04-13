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Xiaomi'nin yeni nesil kablosuz kulaklığı büyük beğeni topluyor

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Son dönemin en çok konuşulan markalarından Xiaomi, bu kez Open Earphones isimli yeni nesil kablosuz kulaklığıyla gündem oldu. Konforlu tasarımıyla büyük beğeni toplayan ürünün, şimdiden iyi bir satış başarısı yakalaması bekleniyor.

Tamamen açık bir dizayna sahip olan kulaklık, hem kaliteli bir ses performansı sunuyor hem de kulak sağlığınızı korumuş oluyor. Markanın böyle bir tasarıma sahip ilk kulaklığı olan Open Earphones, sektörde kartların yeniden dağıtılmasına sebep olabilir. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Xiaomi, Open Earphones modeli ile geliyor

Kulağın üst kısmına yerleştirilerek kullanılan cihaz, böylece çok daha konforlu bir deneyim sunuyor. Ürünün içinde yer alan nikel titanyum alaşım bağlantı kabloları ise gerekli esnemeyi sağlayarak, cihazın kulağa tam olarak oturmasını mümkün kılıyor.

Hi-Res Audio Wireless Gold lisansına da sahip olan kulaklığın, rakipleriyle yarışacak ölçüde bir ses kalitesi vaat ettiği söyleniyor. Elbette buradaki son kararı kullanıcılar verecek.

Ürünün açık tasarımından dolayı dışarıya ses verme ihtimaline karşı, 10mm'lik özel bir sızıntı önleme teknolojisine sahip olduğu belirtildi. Xiaomi Open Earphones tek şarjla 7.5 saate kadar kullanım süresi sağlarken, kutu dahil edildiğinde bu süre tam 38.5 saate çıkıyor. 103 dolarlık fiyat etiketiyle resmi olarak piyasaya sürülecek olan ürünün, Türkiye pazarında satışa çıkması merakla bekleniyor.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi'nin yeni nesil kablosuz kulaklığı iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz hiç Xiaomi marka bir elektronik cihaz kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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