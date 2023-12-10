Xiaomi'nin HyperOS Güncellemesi Yakında Geliyor

Xiaomi'nin uygun fiyatlı Redmi Note 11 Pro 4G modeli için HyperOS güncellemesi yayınlanacak. Yeni sürüm, daha stabil ve verimli bir kullanıcı deneyimi sunarken, özelleştirme seçeneklerini de artırıyor.

Xiaomi'nin geçtiğimiz aylarda vitrine çıkardığı HyperOS için dağıtım başlamak üzere. Yeni sürüm MIUI arayüzüne göre ciddi iyileştirmelerle gelmesine ek olarak daha stabil ve verimli bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Son ortaya çıkan raporlar yeni yapının uygun fiyatlı bir modele daha geleceği yönünde.

Redmi Note 11 Pro 4G için HyperOS güncellemesi yakında gelecek

GSMChina tarafından paylaşılan rapora göre uygun fiyatlı Redmi Note 11 Pro 4G için Android 14'ü temel alan HyperOS güncellemesi yayınlanacak. OS1.0.0.1.TGDMIXM ve OS1.0.0.1.TGDEUXM yapı numaraları ile gelecek yeni yapının ilk olarak HyperOS Pilot Test kullanıcıları için yayınlanacağı ve 2024'ün ikinci çeyreği itibariyle genel kullanıma sunulacağı belirtiliyor.

Xiaomi HyperOS; yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'larla ile kilit ekranında daha fazla özelleştirme sunacağı görülüyor. Kontrol merkezi ise bir önceki sürüm MIUI 14'e kıyasla daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip olacak. Uygulama simgeleri ise benzer, ancak genel tutarlılık artmış gibi duruyor.

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Yeni sürümle birlikte dikkat çeken bir diğer detay ise Xiaomi HyperOS'un telefonlarda kaplayacağı alan oldu. Çinli şirketin iddiasına göre yapı 8.75 GB boyutlarında ve rakiplerine göre depolama konusunda ciddi bir avantaj sağlıyor.

HyperOS, seleflerine kıyasla daha az güç tüketecek ve daha az belleklerde daha rahat çalışabilecek. Bu da özellikle Xiaomi'nin eski ve donanımsal açıdan yeterli olmayan ürünleri için bir açık kapı bıraktığı anlamına geliyor.

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