Xiaomi Mix Fold 4 Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Sızdırıldı

Geçen yıl Mix Fold 3 modelini piyasaya süren Xiaomi, bir süredir devam modeli üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Katlanabilir telefonla ilgili bugüne dek çok fazla sızıntı ortaya çıkmazken, bu durum yavaş yavaş değişmeye başladı. Zira Xiaomi Mix Fold 4 için ilk bilgiler kısa bir süre önce geldi. İşte Xiaomi Mix Fold 4 özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi!

Xiaomi Mix Fold 4 özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, yaklaşan Xiaomi Mix Fold 4 modelinin kilit özelliklerini gözler önüne serdi. Buna göre katlanabilir telefon selefine göre daha güçlü bir gövdeyle ve menteşeyle gelecek ve kısacası kullanım ömrü bir hayli uzun olacak.

Telefonun 16 GB RAM ve 1 TB depolamayla satışa çıkması bekleniyor. Tabii, burada daha farklı bellek ve depolama opsiyonlarının olma ihtimalini de akıllardan çıkarmamak önemli. Bununla birlikte cihazın 100W hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh üstü bir bataryadan beslenmesi kuvvetle muhtemel.

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Cihazda kullanılacak işlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 olacak. Qualcomm, işlemcisi için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Ayrıca firma yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

Kaynak tüm bunların yanı sıra telefonun 50 Megapiksel ana kameraya, yeni bir periskop lense ve diğer yardımcı sensörlere sahip olacağını iddia ediyor. Son olarak selefinin geçen sene ağustos ayında vitrine çıktığını dikkate alırsak; Xiaomi Mix Fold 4'ün de benzer tarihlerde piyasaya sürüleceğini söyleyebiliriz.

ÖzellikXiaomi Mix Fold 3 EkranDış Ekran: 6.56 inç 120Hz AMOLED İç Ekran: 8.03 inç LTPO OLED 120HzİşlemciSnapdragon 8+ Gen 2RAM ve Depolama16GB'a kadar RAM + 1TB'a kadar depolamaBatarya4800mAh, 67W kablolu şarj, 50W kablosuz şarjKameraDörtlü arka kamera: 50MP ana + iki adet 10MP telefoto + 12MP ultra geniş İç ve dış ekranda 20MP selfieYazılımAndroid 13 tabanlı MIUI Fold 14Tahmini Türkiye Fiyatı1300 dolar

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