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Xiaomi Mijia Water Heater N1: Dijital Şofben İle Kolay Kullanım

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Son dönemin gündemden düşmeyen markalarından Xiaomi, bu kez Mijia Water Heater N1 isimli şofbeniyle konuşuluyor. Tamamen dijital bir sisteme sahip olan ürünün, geleneksel modellere göre çok daha kolay bir kullanıma sahip olacağı söyleniyor. mi Home uygulaması aracılığıyla uzaktan da kontrol edilebilen cihaz, yeni nesil HyperOS işletim sistemiyle birlikte gelecek. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Xiaomi Mijia Water Heater N1 geliyor

Tam 60 litrelik kapasite sunan şofben, 2200W ile 3300W değerleri arasında değişen bir ısıtma gücü sağlıyor. Sıcak suya ihtiyaç duyulduğunda ise oldukça kısa bir sürede ulaşılabiliyor. HyperOS Connect fonksiyonuyla cihaz en ince ayrıntısına kadar kontrol edilebilirken, bu sayede eskisine oranla daha az fatura geleceği bile öne sürülüyor.

90 dakikaya varan bir süre boyunca sıcak su sağlayabilen Mijia Water Heater N1, böylece herhangi bir su sıkıntı yaşanmasını büyük ölçüde önlüyor. Tamamen antibakteriyel özel bir malzemeden üretildiği söylenen şofbenin, tam 80 derece sıcaklıkta sterilizasyon yaptığı da belirtildi.

Ürünün satış fiyatı ise 151 dolar olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca cihazın global pazarda ne zaman satılmaya başlayacağı da merakla bekleniyor. Tüm bu gelişmelerin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi yeni nesil dijital şofbeni ile iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz hiç bir Xiaomi ev aleti kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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