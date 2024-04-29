Xiaomi, elektrikli otomobil iddialarını yalanladı

Xiaomi, SU7 isimli ilk elektrikli otomobiliyle dünyada büyük ses getirmeyi başardı. Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan raporlar ise hem daha ucuz hem de SUV kategorilerinden farklı araçların geliştirildiğini ortaya koydu. Xiaomi Motors ise bu iddialara ilişkin açıklama yapmakta gecikmedi.

Xiaomi yeni elektrikli otomobil iddialarını yalanladı

Xiaomi, elektrikli otomobil üreten alt markası Xiaomi Motors hakkında ortaya çıkan bazı iddiaları ele aldı. Çin'de yayınlanan raporlar, şirketin önümüzdeki süreçte 7 adet elektrikli otomobil tanıtacağını ortaya koymuştu. Bir yetkili ise bu raporları yalanladı.

Xiaomi'nin Halkla İlişkiler Yöneticisi Wang Hua, bu iddiaların doğru olmadığını belirten bir paylaşımda bulundu. Bir Xiaomi sözcüsü ise yaptığı açıklamada, haberlerin "tamamen gerçek dışı olduğunun doğrulandığını" dile getirdi.

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Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bazı iddialar, Xiaomi Motors'un genişletilmiş menzile sahip bir hibrit platform geliştirdiğini ortaya koymuştu. Buna göre 2025 yılına kadar 3 SUV modeli piyasaya sürüleceği söylendi.

SUV modellerin aile kullanımlarına uygun olacağı ve Çinli rakiplere kıyasla daha düşük fiyatla satılacaı iddia edilmişti. Ayrıca Xiaomi'nin Tesla Model Y rakibi yeni bir elektrikli SUV üzerinde çalıştığı da belirtildi. NIO ET7'yi hedef alan yüksek performanslı bir modelin de çalışmalarda olduğu aktarıldı.

Ancak Xiaomi, elektrikli ürün yelpazesi ve lansman programıyla ilgili tüm bu iddiaları yalanladı. Şirketin çalışmalarını şimdilik Xiaomi SU7 üzerinde devam ettirdiğini belirtmek gerekiyor.