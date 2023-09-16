Microsoft'un Xbox Game Pass abone sayısı, 1,5 yıl içinde 5 milyon artarak 30 milyona ulaştı. Bu rakam, PlayStation Plus'ın abone sayısını geride bıraktı.

Microsoft, geçtiğimiz yılın başlarında Xbox Game Pass abone sayısının 25 milyona ulaştığını açıkladıktan sonra, resmi bilgilendirmede bulunmadı. Xbox Pazarlama Yöneticisinin LinkedIn profilinde yer alan bir bilgi ise hizmetin bir yılı aşkın süre sonra ne kadar abone kazandığını ortaya koydu.

Xbox Game Pass abone sayısı 1,5 yılda 5 milyon arttı

Xbox Pazarlama Yöneticisi Craig McNary'nin LinkedIn profili, Game Pass abone sayısı hakkında güncel verileri gösteriyor olabilir. LinkedIn profilinde rolünü anlatan McNary, "Game Pass'ın 30 milyondan fazla üyeye" ulaşmasına yardımcı olduğu söyledi. Bu da, hizmetin güncel abone sayısın ortaya çıkarmış oldu.

Bu sayı doğruysa ve McNary profili güncelliğini koruyorsa, Xbox Game Pass 19 ay içinde 5 milyon abone kazanmış gibi görünüyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu yılın Mart ayı verileri PlayStation Plus'ın 47,5 milyon aboneye sahip olduğunu gösterdi.

1323123

Microsoft'un son zamanlarda Call of Duty'nin geliştiricisi Activision-Blizzard gibi dev şirketleri bünyesine katmak istediğini biliyoruz. Ayrıca Bethesda'nın yeni oyunu Starfield da Game Pass üzerinden sunularak aboneliği desteklemiş oldu.

Yine de Microsoft, PlayStation Plus'ın kullanıcı sayısını yakalamış gibi görünmüyor. Ancak PS Plus'a küresel olarak zam gelmesiyle birlikte abone sayısının 47,5 milyondan düşmüş olabileceğini de belirtmek gerekiyor.

Öte yandan Microsoft, geçtiğimiz günlerde Live Gold yerine Game Pass Core katmanına geçiş yaptı. Game Pass Türkiye fiyatının aylık 79,99 TL olduğunu belirtelim.