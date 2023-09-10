Xbox 360'nın 1342 parçalık oyuncak versiyonu hayranlık uyandırıyor

Microsoft, oyunculara sürpriz yaparak Xbox 360'ın 1342 parçalık bir oyuncak versiyonunu tanıttı. Oyuncak şirketi Mega tarafından hazırlanan bu özel sürüm, önümüzdeki ay satışa çıkacak.

Microsoft, son haftalarda Bethesda'nın yeni oyunu Starfield ile meşgul olsa da, oyunculara sürpriz yapmayı ihmal etmiyor. İlk olarak 2005 yılında raflardaki yerini alan Xbox 360, özel bir sürümüyle yeniden gündemde. Bir oyuncak şirketi, efsane konsolun 1342 parçalık versiyonunu hazırladı.

1342 parçalı Xbox 360 kiti görenleri hayran bıraktı

Oyuncak şirketi Mega, Xbox 360'ın birbirine geçen parçalardan oluşan bir sürümünü tanıttı. Önümüzdeki ay satışa çıkması beklenen model, 1342 parçadan oluşuyor. Xbox 360 setinde; havalandırma deliğinden bağlantı noktasına ve düğmelerin boyutundan şekline kadar tüm detaylar düşünülmüş durumda.

This hits so many levels of nostalgia and we're here for it The MEGA 3: 4 scale Xbox 360 collector set is exclusively available at Target. Pre-order now: https://t.co/Vw4fE3G4z1 pic.twitter.com/0Op9bJuNXR — Xbox (@Xbox) September 8, 2023

Tamamen kullanıcıların hazırlayacağı bir set olsa da, oyuncağın iç kısmında çalışan bir anakart yer alıyor. Ayrıca çıkarılabilir bir sabit sürücü içeriyorken, setle birlikte gelen replika Halo 3 diskini bu sürücüye takmak mümkün. Monitöre gerçek görüntü vermeyecek olsa da, Xbox 360'taki ikonik ışıklar yanacak.

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1342 parçalık sette konsola ek olarak, klasik Xbox 360 kontrolcüsü de bulunuyor. Orijinal tasarıma sadık kalınarak üretilen bu özel sürümün kutusu bile 2005'teki konsolu andırıyor.

Ekim ayında ABD'de sunulması beklenen oyuncak seti, şimdiden ön sipariş stoklarını tüketmiş durumda. 150 dolarlık bir fiyata sahip olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Xbox 360 kitinin gerçek bir oyun konsolu olmadığını, ancak yüzlerce parçadan oluşmasıyla koleksiyon ürünü olabileceğini belirtmek gerekiyor. ABD dışında satışı yapılıp yapılmayacağı ise belirsiz. Ancak 150 dolarlık fiyatıyla, oyuncular arasında merak uyandırmış durumda.