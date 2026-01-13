X'te erişim krizi! Milyonlarca kullanıcı aynı sorunu yaşadı

Eski ismi Twitter olan sosyal medya platformu X'eerişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar ana sayfada "akış yenilenmiyor" hatası aldığını bildiriyor.

MİLYONLARCA KULLANICI AYNI SORUNU YAŞADI

Popüler sosyal medya platformu X'te, eski adıyla Twitter'da çökme sorunları yaşandığı bildiriliyor. X'e erişim sorunu yaşayan kullanıcılar ana sayfada "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" veya "Akış yenilemedi" hataları ile karşılaştığını ifade ediyor.

SAAT 17'DEN BERİ SORUN YAŞANIYOR

Kesintileri takip eden Downdetector verilerine göre de 13 Ocak Salı güncel verilerinde saat 17.00 itibariyle X'e erişimde sorun yaşandığı gözlemlendi.