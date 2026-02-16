X'e erişimde sorun yaşanıyor

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu X'e (eski adıyla Twitter) erişim sorunu yaşanıyor. Bugün öğleden sonra başlayan kesinti nedeniyle kullanıcılar ana sayfa akışlarını yenileyemezken, pek çok kişi platforma giremiyor. Sorunun hem mobil uygulama hem de web sürümünde yaşandığı rapor ediliyor.

X'DEN BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

X'e giren kullanıcılar, "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." mesajıyla karşılaşıyor. Kesintinin nedeni henüz netlik kazanmazken, X yönetiminden konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Platformun kademeli olarak normale dönmesi bekleniyor.