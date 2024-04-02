Windows 11'in Pazar Payı Düşüyor, Windows 10 Lider

Analiz firması Statcounter'ın son rakamlarına göre Windows 11, Mart ayında pazar payının düştüğünü gördü. Microsoft'un, yapay zeka hamlesine rağmen Windows 11 için kullanıcı çekmekte başarısız olduğu ortaya çıktı. Peki en çok kullanılan Windows sürümü hangisi?

En çok kullanılan Windows sürümü hangisi?

Ocak ayında yüzde 28,18 pazar payıyla zirveye ulaşan Windows 11; Mart ayında ise yüzde 26,72'ye gerilemiş durumda. Bu, Microsoft'un kullanıcıları Windows 11'e teşvik etme çabalarını artırmasına rağmen işletim sisteminin daha fazla kullanıcıya ulaşamadığını gösteriyor.

Buna karşılık Windows 10 ise Mart ayında toparlanarak pazar payını 1,81 puan artırdı. Yüzde 69'lük pazara hitap eden Windows 10, bu kapsamda açık ara farkla lider oldu. Ancak işletim sisteminin önümüzdeki yılın Ekim ayında resmi destekten çıkarılacağını hatırlatmak gerekiyor.

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Veriler ayrıca Windows'un eski ve desteklenmeyen sürümlerinin hala pazarın önemli bir bölümüne sahip olduğunu ortaya koydu. Windows 7 yüzde 3 paya sahipken, Windows 8.1 ve 8 ise yüzde 0,74'lük bir kullanıcı tabanına sahip. Yıllar önce tarayıcı desteğini kaybeden Windows XP bile yüzde 0,39 ile listede.

Windows 10: Yüzde 69.04

Windows 11: Yüzde 26.72

Windows 7: Yüzde 3.04

Windows 8.1: Yüzde 0.44

Windows XP: Yüzde 0.39

Windows 10 desteği için son tarih yaklaşırken, Microsoft'un Windows 11 için çalışmalarını artırması bekleniyor. Önümüzdeki aylarda en yeni işletim sisteminin kullanım oranlarının artması mümkün duruyor.