Windows 11 24H2 Güncellemesi ile Arayüz Kişiselleştirme Uygulamalarına Kısıtlama

Microsoft, 5 Ekim 2021'de yeni işletim sistemi Windows 11'i piyasaya sürdü. Özellikle arayüz açısından önemli yenilikler barındıran yazılım, halen güncellenmeye devam ediliyor. Buna göre Microsoft, yakında Windows 11 24H2 sürümünü yayınlayacak. Ancak bu sürüm, bazı kısıtlamaları da beraberinde getirecek gibi görünüyor. İşte ayrıntılar…

Windows 11 24H2 güncellemesi ile arayüz kişiselleştirme uygulamalarına veda

Windows 11 arayüz bakımından yenilikler sunsa da bazı kullanıcıları, daha da fazla kişiselleştirebilmek için üçüncü taraf uygulamalara başvurabiliyor. Ancak son gelişmelere göre Microsoft, bundan pek de memnun değil.

Son gelen bilgilere göre Microsoft, yakın zamanda yayınlanması beklenen Windows 11 24H2 sürümü ile birlikte StartAllBack ve ExplorerPatcher gibi arayüz kişiselleştirme amaçlı üçüncü taraf uygulamaları engelleyecek.

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Kullanıcılar, uygulamayı başlatmaya çalıştıklarında güvenlik veya performans sorunları nedeniyle çalıştırılamayacağına dair bir hata mesajıyla karşılaşacak. Tabii Windows 11 24H2 güncellemesini yapmayan kullanıcıların özelleştirme uygulamalarını kullanmaya devam edebileceğini belirtelim.

Microsoft'un geçtiğimiz aylarda yayınladığı Windows 11 önizleme sürümü, işletim sistemi desteğinin bazı eski işlemci modellerinden kademeli olarak çekileceğini açıkça gösterdi. Buna göre Intel Core 2 Quad gibi eski nesil işlemciler için desteğin sonlandırdığı bildirildi.

Windows 11 24H2, yeni özellikler ile birlikte gelecek. Peki ya siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.