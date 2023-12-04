Will Smith, Ben Efsaneyim 2 hakkında konuştu

Will Smith, I Am Legend'in devam filmi Ben Efsaneyim 2 hakkında bilgiler paylaştı. Smith, senaryonun tamamlandığını ve çekimlere başlandığını söyledi. Michael B. Jordan da filmde yer alacak.

İlk olarak 2007 yılında gösterime giren hayatta kalma-gerilim temalı I am Legend (Ben Efsaneyim), 16 yılın ardından yeniden gündemde. Filmin başrolündeki isim Will Smith, katıldığı bir etkinlikte Ben Efsaneyim 2 hakkında konuştu.

I am Legend 2 için Michael B. Jordan sürprizi

Will Smith, I Am Legend'in geliştirme aşamasındaki devam filmi hakkında yeni bilgiler paylaştı. İlk filmin hikayesini takip edeceğini söyleyen Smith, filmin sonunu alternatif bir şekilde ele alacağını ifade etti.

Filmi henüz izlemediyseniz, Smith, Dr. Robert Neville isimli bir karakteri canlandırıyor. Vampir tarzı karakterlerin istila ettiği dünyada tek başına hayatta kalmaya çalışıyor. Başka insanları ararken bazı değerlerinde de vazgeçmek zorunda kalıyor.

Ben Efsaneyim 2

Smith, Ben Efsaneyim 2 için senaryo çalışmalarının tamamlandığını ve çekim için hazırlıklara başladıklarını dile getirdi. Senaryonun, 2007 yılında sadece DVD ile sunulan alternatif mitolojinin devamının olacağını bildirdi. Ancak hikayenin nasıl bağlanacağı henüz belli değil.

Smith, olay örgüsüne ilişkin herhangi bir detay vermeden, "Karakterimin DVD versiyonunda yaşadığı mitolojiyi takip ediyoruz, ancak bunu size artık anlatamam" dedi. Ben Efsaneyim 2'nin ayrıca ortak başrolü Michael B. Jordan olacak.

Hayatta kalma-gerilim temalı serinin aslında üçleme olması bekleniyor. Ancak 16 yıl aradan sonra ilk kez konuşulan I am Legend serisinin nasıl bir yankı uyandıracağını zamanla göreceğiz. Yeni film için vizyon tarihinin belirsiz olduğunu hatırlatalım.

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