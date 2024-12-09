WhatsApp'tan grup sohbetlerine yeni özellik

Olmadığı akıllı telefon neredeyse kalmayan WhatsApp, kullanıcıların grup sohbetlerinde etkileşim biçimlerini değiştirecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Uzun zamandır beklenen bu yeniliğin, kalabalık gruplarda kimlerin çevrim içi olduğunu kolayca görmek isteyen kullanıcılar için önemli bir kolaylık sağlayacağı belirtildi.

ŞİMDİLİK ANDROID CİHAZLARDA TEST AŞAMASINDA

Meta, popüler mesajlaşma uygulamasına, grup sohbetlerinde anlık olarak hangi üyelerin çevrim içi olduğunu gösteren bir fonksiyon ekleyecek. Şu an için yalnızca Android cihazlarda test aşamasında olan bu özelliğin, kullanıcıların grup üyelerinin çevrim içi durumlarını daha rahat takip etmelerini mümkün kılacağı açıklandı.

HENÜZ TARİH VERİLMEDİ

Özelliğin şu an deneme sürecinde olduğu ve ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağına dair kesin bir tarih bulunmadığına dikkat çekildi. Bu yeni özelliğin, WhatsApp kullanıcılarının grup sohbetlerinde daha etkin ve verimli bir şekilde etkileşim kurabilmesine olanak tanıyacağı aktarıldı.