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WhatsApp'tan Airdropp benzeri yeni özellik

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WhatsApp'ta, yakındaki cihazlarla dosya paylaşımı mümkün olacak. Kullanıcılar cihazını sallayarak dosya aktarımı yapabilecek.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformlarından biri olarak kullanıcı deneyimini geliştirmeyi sürdürüyor. Son olarak, WhatsApp'ın AirDrop benzeri dosya paylaşım özelliği sunduğu ortaya çıktı. WhatsApp'ın yeni özelliği, yakınlardaki kişilerle dosya paylaşımını kolaylaştıracak.

Ekran görüntülerinden anlaşıldığı kadarıyla, bu özellik sayesinde yakınlardaki kişilerle dosya paylaşımı hızlı ve kolay olacak. Ancak, iki cihaz arasındaki mesafenin ne kadar olması gerektiği hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

DOSYA AKTARIMI TELEFONU SALLAYARAK YAPILACAK

Özellik telefonları sallayarak çalışacak. Meta'dan elde edilen bilgilere göre, alıcının uygulamayı açması ve telefonu sallayarak paylaşma talebini görmesi gerekiyor. Bu paylaşımların uçtan uca şifreleme ile korunacağı da vurgulandı.

TARİH BELLİ DEĞİL

Ancak, özelliğin hala geliştirme aşamasında olduğu ve çıkış tarihi ile aynı anda kaç dosyanın gönderilebileceği hakkında henüz kesin bir bilginin olmadığı belirtiliyor. Buna rağmen, özellik kullanıma sunulduğunda büyük ilgi göreceği tahmin ediliyor.

Haberler.com / Berkan Tayfun - Teknoloji

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