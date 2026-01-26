Haberler

WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor! Kod incelemelerinde ortaya çıktı

Güncelleme:
WhatsApp'ın test sürümünde yapılan kod incelemeleri, reklamsız kullanım için ücretli abonelik seçeneğinin gündeme geldiğini ortaya koyarken, kullanıcılar uygulamayı reklamlı şekilde ücretsiz kullanmaya devam edebilecek.

  • WhatsApp'ın test sürümünde reklamsız kullanım için ücretli abonelik seçeneği eklenebileceği tespit edildi.
  • Ücretli abonelik tercih eden kullanıcılar Durum ve Kanallar sekmelerinde reklam görmeden WhatsApp'ı kullanabilecek.
  • WhatsApp'ı reklamlı şekilde ücretsiz kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcılar için bu seçenek de mevcut olacak.

WhatsApp'ın 2.26.3.9 numaralı test sürümünde yapılan kod incelemeleri, uygulamaya reklamsız kullanım için ücretli abonelik seçeneği eklenebileceğini ortaya koydu. Meta'nın geçtiğimiz yıl Durum ve Kanallar sekmelerinde reklam gösterileceğini duyurması kullanıcılar arasında tepki yaratırken, şirketin bu yeni modelle söz konusu tepkileri dengelemeyi amaçladığı değerlendiriliyor.

REKLAMLAR ABONELİKLE KALKACAK

Test sürümünde yer alan ifadelere göre, ücretli abonelik tercih eden kullanıcılar Durum ve Kanallar sekmelerinde reklam görmeden WhatsApp'ı kullanabilecek. Kodlarda, aylık ödeme yapan kullanıcıların reklamsız bir deneyime geçeceği açık şekilde belirtiliyor.

ÜCRETSİZ KULLANIM DEVAM EDECEK

Test edilen metinler, abonelik sisteminin isteğe bağlı olacağını da ortaya koyuyor. Kullanıcılar, WhatsApp'ı reklamlı şekilde ücretsiz kullanmaya devam edebilecek. Reklamsız kullanım ise yalnızca abonelik satın alanlara sunulacak. Ayrıca uygulama içinde bu yeni modelle ilgili bilgilendirme mesajlarının da deneme aşamasında olduğu görülüyor.

FİYAT VE UYGULAMA TAKVİMİ NETLEŞMEDİ

Reklamsız WhatsApp aboneliğinin ne zaman hayata geçirileceği, hangi ülkelerde sunulacağı ve fiyatının ne olacağı henüz açıklanmadı. Meta'nın daha önce Facebook ve Instagram için sunduğu reklamsız abonelikleri belirli ülkelerle sınırlı tutması, WhatsApp'ta da benzer bir yol izlenebileceğine işaret ediyor.

