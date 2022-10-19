'WhatsApp'ta 3 mavi tik olduğunda devlet mesajı okuyor' denilmişti! Resmi yanıt geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, yeni çıkarılan sosyal medya yasası için hazırladığı "Dezenformasyon Bülteni"nde WhatsApp'la ilgili iddialara da yanıt verdi. İletişim Başkanlığı, "WhatsApp'ta 3 mavi tik olduğunda devlet mesajı okuyor" iddiasına, "WhatsApp'ın 'okundu bilgisi' onay işaretleri, WhatsApp Yardım Merkezi'nde belirtildiği gibidir" sözleriyle karşılık verdi.

Sosyal medyadaki yanıltıcı bilgi akışını önlemeyi hedefleyen "Dezenformasyon Yasası" geçtiğimiz günlerde Meclis'te onaylanarak resmen yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da dezenformasyon yasasına ilişkin örnekleri anlatmak amacıyla "Dezenformasyon Bülteni" hazırladı.

WHATSAPP İDDİASINA DA YANIT VERİLDİ

İletişim Başkanlığı'nın bülteninde geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ortaya atılan, "WhatsApp'ta 3 mavi tik olduğunda devlet mesajı okuyor" iddiasına da yanıt verildi. İletişim Başkanlığı, WhatsApp uygulamasında böyle bir uygulamanın olmadığını ifade etti.

"ONAY İŞARETLERİ, WHATSAPP'TA BELİRTİLDİĞİ GİBİ"

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamanın tamamında şunlar yer aldı: "WhatsApp okundu bilgisi" ile ilgili, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan iddialar, doğru değildir. WhatsApp'ın "okundu bilgisi" onay işaretleri, WhatsApp Yardım Merkezi'nde belirtildiği gibidir. WhatsApp uygulamasında 3 onay işareti söz konusu değildir, böyle bir uygulama yoktur."