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WhatsApp'a yeni özellik: Telefon numaraları tarih olacak

Teknoloji Haberleri

Meta şirketine ait WhatsApp'ın, uygulama içi iletişimde telefon numaralarını ortadan kaldıracak bir özelliği test ettiği öğrenildi. Yeni özellikle, kişiler birbirini kullanıcı adlarıyla ekleyebilecek.

Dünyada aktif olarak en çok kullanılan mesajlaşma platformu WhatsApp, son dönemlerdeki sıradışı yeniliklerine devam ediyor. Son olarak duyurulan güncellemede, mesajların 15 dakika içerisinde yeniden düzenlenebileceği bir seçenek getirileceği ve güncellemenin kısa süre içerisinde tüm dünyada yayına alınacağı duyurulmuştu.

GÜNCELLEME TARİHİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

WABetaInfo'nun sızdırdığı bilgiye göre, test aşamasında olan özellik sayesinde kullanıcılar kendilerine 'takma ad' tanımlayarak iletişim kurabilecekler. Bu güncellemeyle birlikte, kullanıcılar birbirleriyle iletişime geçmek için telefon numaralarını paylaşmak zorunda kalmayacak.

Bilgiyi sızdıran WABetaInfo, özelliğin henüz test aşamasında olduğunu ve ne zaman güncellemenin geleceğinin belli olmadığını belirtti.

Haberler.com / Ozan Kılıç - Teknoloji

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