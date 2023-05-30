WhatsApp'a yeni özellik: Ekran paylaşımı yapılabilecek

Son dönemde getirilen güncellemelerle dikkat çeken WhatsApp'a ekran paylaşımı özelliği geleceği duyuruldu. Özelliğin; Microsoft Teams ve Zoom gibi iş uygulamalarında kullanılması dikkat çekti.

Dünyanın en sık kullanılan anlık mesajlaşma platformuWhatsApp, önemli bir yeniliğe daha hazırlanıyor. WhatsApp, gelecek yeni güncelleme ile birlikte Microsoft Teams ve Zoom gibi platformlarda yaygın olarak kullanılan ekran paylaşımı özelliğini kullanıma açacak.

EKRAN PAYLAŞIMI YAPARKEN KAYIT DA ALINABİLECEK

Engadget'te yer alan habere göre en popüler mesajlaşma platformu WhatsApp'ın önümüzdeki güncellemesi, görüşmenin diğer ucundaki kişiyle ekran içeriğini kaydederken görüntüleyecek bir ekran paylaşımı deneyimi içerecek.

Şu anda yalnızca sayılı Android Beta Test kullanıcıları tarafından kullanılabilen bu yeni özelliğin, önümüzdeki haftalarda daha çok kullanıcının erişimine açılması bekleniyor. Güncellemenin, eski Android modellerinde desteklenmemesi öngörülüyor.

İKİ YENİ ÖZELLİK DUYURULDU

Meta firmasının çağın gerekliliklerine göre güncellemeye çalıştığı WhatsApp için son olarak iki yeni özellik daha duyurulmuştu. İlk olarak kullanıcılarını, mesajları 15 dakika içinde düzenlemeye izin verecek güncellemeyle sevindiren platform; ardından telefon numaralarının tarih olacağı 'kullanıcı adı' özelliğini duyurmuştu.