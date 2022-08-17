WhatsApp kısa süre önce, kullanıcıların çevrimiçi durumlarını gizlemelerine, gruplardan sessizce ayrılmalarına ve alıcının bir kez görüntülenen mesajların ekran görüntülerini almasını engellemelerine olanak tanıyan üç yeni gizlilik özelliğini duyurdu.

Meta'nın sahip olduğu anlık mesajlaşma platformu WhatsApp'ın, kullanıcıların "avatarlarını" profil fotoğrafı yapmalarına izin verecek yeni bir özellik üzerinde çalıştığı söyleniyor.

Yayınlanan bir raporuna göre, WhatsApp yakında arayüzü geliştirmek için avatarları entegre edecek. Rapor, özelliğin hala geliştirilme aşamasında olduğunu ve kullanıcıların profil fotoğrafı olarak kullanmak üzere bir avatarı özelleştirmelerine izin vereceğini öne sürüyor. Şimdi ise Instagram ve Facebook ile aynı avatarın WhatsApp'a mı devredileceği yoksa anlık mesajlaşma uygulaması için yeni bir avatarın mı olacağı bilinmiyor.

Instagram ve Facebook'taki avatarlar, iki platformda da çıkartma olarak kullanıcılara sunuluyor.

WhatsApp'a Bir Yeni Özellik Daha: Avatar Geliştirebileceksiniz

WhatsApp'taki avatarların çıkartma olarak ve profil fotoğrafı dışında başka amaçlarla da kullanılıp kullanılmayacağı daha belli değildir.

Raporda paylaşılan ekran görüntülerine göre kullanıcılar, kendi avatarlarını özelleştirip kendilerine benzemesini sağlayabilir, bir arka plan seçebilir ve daha pek çok şey yapabilirler. Özellik şu anda geliştirme aşamasında ve son kullanıcılar için ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Bir avatar oluşturmak istiyorsanız, bunu şu anda Facebook ve Instagram'da yapabilirsiniz. Kullanıcılar bir avatar oluşturabilir ve ona bir yüz, saç modeli, vücut şekli, ten rengi, kıyafet, göz şekli ve daha fazlasını verebilir.

Instagram uygulamasında bir avatar oluşturabilir ve Facebook ile senkronize edebilirsiniz. WhatsApp'taki avatarın Instagram veya Facebook ile de senkronize olup olmayacağı bilinmiyor.

WhatsApp kısa süre önce, kullanıcıların çevrimiçi durumlarını gizlemelerine, gruplardan sessizce ayrılmalarına ve alıcının bir kez görüntülenen mesajların ekran görüntülerini almasını engellemelerine olanak tanıyan üç yeni gizlilik özelliğini duyurdu. Yeni özellikler, 9 Ağustos Salı günü WhatsApp başkanı Will Cathcart ve Mark Zuckerberg tarafından duyuruldu.