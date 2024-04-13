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Western Digital, 4 TB Kapasiteli SD Kartını Tanıttı

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Son dönemin konuşulan markalarından Western Digital, bu kez de geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni 4 TB kapasiteli SD kartı ile gündem oldu. Ürünün kapasitesiyle dünyada bir ilk olduğu belirtilirken, özellikle içerik üreticiler için oldukça büyük bir fayda sağlayacağı söyleniyor.

Yaklaşan NAB etkinliğinde kapsamlı olarak tanıtılacağı konuşulan SD kartın, 2025 yılında resmi olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Western Digital, 4 TB kapasiteli SD kart üretecek

SanDisk Extreme Pro SDUC 4 TB ismini alacak olan yeni SD kart, en yüksek Secure Digital Ultra Capacity (SDUC) standardıyla da tam entegre bir şekilde çalışacak. 10 MB/s ile 104 MB/s arasındaki veri aktarım hızlarına olanak verecek ürünün, yeni nesil Video Speed Class V30 lisansına da sahip olacağı açıklandı. Böylece kart tam 30 MB/s sıralı yazma kapasitesini ve 8K video kaydı alma özelliğini sunacak.

SD karttaki NAND yongasının teknik ayrıntıları şu an için belli değil. Ancak ürünün son derece premium olduğunu göz önünde bulundurursak, yeni nesil BiCS 9 NAND kullanacağını tahmin edebiliriz. Ayrıca kartın çift veri hızı desteği sayesinde standart modellerin 2 katına yakın bir hıza ulaşması bekleniyor.

Eğer bu durum gerçekleşirse, bellek sektöründe kartlar yeniden dağıtılabilir. Tüm bu gelişmelerin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Western Digital yeni SD kartı ile iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz bu markanın ürünlerini hiç kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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