Warner Bross Discovery, Matrix 5 için hazırlıklara başladı

Warner Bross Discovery, Matrix 5 için ilk hazırlıklara başladı. Matrix 4 Resurrections, bildiğiniz gibi gişede istediği başarıya ulaşamadı. Özellikle Matrix hayranları için serinin son filmi büyük bir hayal kırıklığı oldu. Buna rağmen Warner Bross, seriye hala güvenmeye devam ediyor.

Matrix 5 devam filmi konusu ve yönetmeni

Stüdyo, şu an için Matrix 5 devam filmi için Drew Goddard ile anlaştı. Ancak Lana Wachowski'de yeni filmin yapımcılığını üstlenecek. Drew Goddard'ı özellikle The Martian filminde aldığı başarıyla hatırlıyoruz. Başarılı yönetmen Buffy the Vampire Slayer, Alias, Lost dizilerinde de senaryo ekibinde yer alıyordu.

Warner Bross Discovery'den gelen açıklamaya göre Drew Goddard, Matrix devam filmi için yeni bir hikaye ile stüdyonun kapısını çaldı. Bildiğiniz gibi Warner Bross, dördüncü film fiyaskosu sonrası seriyi devam ettirmek istemiyordu.

Drew Goddard

Ancak detaylar açıklanmasa da Matrix 5 yeni bir konu ve yeni karakterlerle karşımıza çıkacak. Buna karşın yeni filmde Keanu Reeves, Carrie Anne-Moss, Laurence Fishburne, Hugo Weaving ve Jada Pinkett Smith gibi çekirdek rollerin olup olmayacağı da belli değil.

Drew Goddard,hem yönetmen hem yaratıcı yapımcı hem de senaristlik gibi önemli meziyetlere sahip. Yönetmenlik yaptığı filmlerde hikayeye odaklanmasıyla bilinen yönetmen, özellikle The Martian ile dikkat çekti.

Matrix devam filmi ile yönetmenin ana hikayeden hareketle bir filme imza atacağı bilinmiyor. Özellikle Matrix 4 ile hayranlar hikayenin gidişatını çok da beğenmedi. Bu noktada Matrix 5 ile hem karakterler hem de hikaye değişime uğrayabilir. Ancak burada Lana Wachowski'de hikayenin gidişatı konusunda ana yönlendirici olacağa benziyor. Warner Bross, yaptığı açıklamada özellikle Lana Wachowski'nin projeye olan katkısından dolayı ekibin heyecanlı olduğu vurgusunu da ekledi.

Bu da Matrix devam filmi açısından Goddard'ın o kadar da elinin rahat olmadığını gösteriyor. Matrix filmi için özellikle en çok talep edilen hikayelerden biri de robotlarla insanların ilk savaşları. Animatrix'te kısaca işlenen bu konu Matrix hayranları arasında en popüler hikayelerden biri.

Sizce Matrix 5 nasıl olmalı? Özellikle Animatrix ile işlenen hikayelerden birine yeni filmin odaklanmasını ister miydiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz.