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Warner Bros Games, live-service oyun yatırımlarını artıracak

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Hogwarts Legacy'nin büyük satış başarısı ancak Suicide Squad: Kill the Justice League'in hayal kırıklığı yaratan performansının ardından gözler Warner Bros'a çevrildi. Warner Bros Games, oyun yatırımlarını artıracağını ve büyük serilerini live-service olarak sunacağını açıkladı.

Hogwarts Legacy'nin büyük satış başarısı ancak Suicide Squad: Kill the Justice League'in hayal kırıklığı yaratan performansının ardından gözler Warner Bros'a çevrildi. Ancak Warner Bros Games bu kapsamda oyun yatırımlarını artıracağını ve hatta büyük serilerini live-service olarak sunacağını söyledi.

Warner Bros Games, live-service oyun yatırımlarını artıracak

Warner Bros Discovery Oyunlar ve Yayıncılık CEO'su JB Perrette şirketin yeni stratejisini ele aldı. Perrette, WB Games'in yalnızca tek seferlik oyunlar yayınlamak yerine sürekli gelir getirebilen yapımlar üzerine odaklanacağını söyledi.

Bu kapsamda Warner Bros'un elinde bulunan Harry Potter, Mortal Kombat, DC ve Game of Thrones gibi serilerin live-service oyunlara dönüştürmek istediklerini açıkladı. Tüm platformlara yayınlanacak oyunlar, uzun vadeli getiri sağlayacak.

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Perrette açıklamasında, "En iyi serilerimizi alıp insanların sürekli olarak bu dünyalarla etkileşime girebileceği ve bu dünyaları sürekli olarak deneyimleyebileceği live-service oyunlar yaratma fırsatı görüyoruz" dedi.

Bu stratejik değişimin kanıtı olarak büyük bütçeli pazardaki dalgalanmayı gösterdi. Ancak live-service tarzındaki Suicide Squad: Kill the Justice League'in büyük hayal kırıklığı yarattığını ve oyuncular tarafından eleştirildiğini hatırlatmak gerekiyor.

Perrette, bu yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya sürülmesi planlanan bazı mobil oyunlar dahil olmak üzere, live-service için planlara sahip olduklarını açıkladı. Yakın zamanda çıkacak Harry Potter: Quidditch Champions'un da bu tarzda olacağı düşünülüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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