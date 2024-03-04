Volvo ve Geely'nin elektrikli otomobil girişimi Polestar, akıllı telefon pazarına giriyor
Polestar Phone ismiyle piyasaya sürülecek olan akıllı telefonun tasarımı ve teknik özellikleri belli oldu. Telefon, Meizu 21 Pro'ya benzerlik gösterecek.
Akıllı telefon işindeki rekabet hız kesmeden devam ediyor. Şirketler pastadan biraz daha fazla pay almak için günden güne yeni modellerini piyasaya sürerken, bu sektörle hiç alakası olmayan markalar da pazara giriş yapıyorlar. Son olarak Volvo ve Geely'nin elektrikli otomobil girişimi Polestar, yakında ilk akıllı telefonu ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Polestar Phone ismiyle piyasaya sürülecek modelin tasarımı ve teknik özellikleri kısa bir süre önce belli oldu.
Polestar Phone özellikleri ve tasarımı
Yaklaşan Polestar Phone modeli MIIT veri tabanında ortaya çıktı. Liste akıllı telefonun tasarımıyla ilgili soru işaretlerini ortadan kaldırırken, teknik özellik gibi detaylara da ışık tutuyor. Buna göre ürün geçen günlerde tanıtılan Meizu 21 Pro'ya benzerlik gösterecek. Bunu biraz daha açarsak; ürünün arka panelinde dikey üçlü kamera kurulumu ve ön tarafında ise delikli bir tasarım bizleri karşılayacak.
Akıllı telefonun Meizu 21 Pro'ya benzerlik göstermesi bir tesadüf değil. Zira sektörde sızıntılarıyla bilinen kaynaklara göre Polestar Phone, Meizu 21 Pro'nun yeniden markalanmış sürümü olacak. Yani iki cihazın tasarımları ve teknik özellikleri ufak ayrıntılar dışında birbirlerinin aynısı olacak.
Otomotiv devinin ilk telefonu ortaya çıktı! İşte özellikleri
Kullanıcılara fikir vermesi açısından Meizu 21 Pro modelinin teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;
1368 x 3192 piksel (2K) çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 1250 nit tepe parlaklık HDR10+ teknolojisi Meizu Titan Glass 2.0İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)Arka Kameralar: – Ana kamera: 50 Megapiksel, f/1.9, 24mm, 1.2µm, 1/1.3 inç, PDAF, OIS – Ultra geniş açılı kamera: 13 Megapiksel, f/2.4, 15mm, 122° – Telefoto kamera (3x): 10 Megapiksel, f/2.0, 72mm, PDAF, OIS – Video kaydı: 8K, 4K, 1080p; gyro-EISÖn Kamera: 32 Megapiksel, f/2.4RAM: 12 GB / 16 GBDepolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB – UFS 4.0Batarya: 5,050 mAhŞarj: 80W kablolu 50W kablosuz 10W ters kablosuzİşletim Sistemi: Android tabanlı Flyme OSBağlantı: 5G, Wi-Fi 7/6e, Bluetooth 5.4, GPS, NFCParmak İzi Okuyucusu: VarToz ve Su Dayanıklılığı: VarBoyut: 165 x 74.4 x 8 mmRenk Seçenekleri: Siyah, beyaz, yeşil, mavi
ÖzelliklerMeizu 21 ProEkran: 6.79 inç – LTPO AMOLED
1368 x 3192 piksel (2K) çözünürlük
120 Hz yenileme hızı
1250 nit tepe parlaklık
HDR10+ teknolojisi
Meizu Titan Glass 2.0İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)Arka Kameralar: – Ana kamera: 50 Megapiksel, f/1.9, 24mm, 1.2µm, 1/1.3 inç, PDAF, OIS
– Ultra geniş açılı kamera: 13 Megapiksel, f/2.4, 15mm, 122°
– Telefoto kamera (3x): 10 Megapiksel, f/2.0, 72mm, PDAF, OIS
– Video kaydı: 8K, 4K, 1080p; gyro-EISÖn Kamera: 32 Megapiksel, f/2.4RAM: 12 GB / 16 GBDepolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB – UFS 4.0Batarya: 5,050 mAhŞarj: 80W kablolu
50W kablosuz
10W ters kablosuzİşletim Sistemi: Android tabanlı Flyme OSBağlantı: 5G, Wi-Fi 7/6e, Bluetooth 5.4, GPS, NFCParmak İzi Okuyucusu: VarToz ve Su Dayanıklılığı: VarBoyut: 165 x 74.4 x 8 mmRenk Seçenekleri: Siyah, beyaz, yeşil, mavi