Volkswagen'den elektrikli sedan ID.7!

Her yıl ocak ayında Las Vegas, Nevada'da Consumer Electronics Association tarafından düzenlenen tüketici elektroniği fuarı CES bu yıl da teknoloji meraklılarına kapılarını açıyor. 5 ila 8 Ocak tarihleri arasında düzenlenen etkinlik için tanıtımlar ve gösterimler yapıldı. Bu noktada otomotiv pazarının güçlü oyuncularından Volkswagen ID.7 elektrikli sedan modelinin kamuflajlı tanıtımını gerçekleştirdi.

Elektrikli Volkswagen ID.7 özellikleri

Volkswagen, CES 202'te ID.7 elektrikli sedan modelinin kamuflajlı tanıtımını gerçekleştirdi. Henüz son tüketiciye ulaşacak aşamada olmadığı belirtilen otomobilde kullanılan dijital kamuflaj ise fazlasıyla dikkat çekiyor. Söz konusu kamuflaj, şirketin basın açıklamasına göre rastgele üretilmedi. Bu noktada aracın bazı kısımlarında ışık efektleri oluşturma amacıyla 40 kat boya işlemi uygulandı. Öte yandan aracın kaputunda ve kapılarında yer alan QR kodlar ise yetkili kullanıcıların telefonları aracılığıyla boyaları kontrol etmesine olanak sağlıyor.

Volkswagen ID.7, geçtiğimiz yıl görücüye çıkan Aero3 konsept sedanı temel alıyor ve 700 km'lik tamamen elektrikli bir menzile ulaşması bekleniyor. Bunun dışında otomobil 116,9 inç (2,97 metre) aks mesafesiyle birlikte, ID.4 SUV ve ID.Buzz minibüsün temelini oluşturan aynı MEB platformunu temel alıyor.

Volkswagen Binek Araç CEO'su Thomas Schäfer yaptığı açıklamada ID.7 ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Yeni ID.7 ile elektrikli model yelpazemizi üst segmentlere doğru genişletiyoruz. ID.7, birinci sınıf teknoloji ve kalite sunacak. ID.7, 2026 yılına kadar piyasaya sürmeyi planladığımız 10 yeni elektrikli modelden birisi."

Otomobille ilgili teknik detaylar şimdilik yetersiz. Ancak Volkswagen, artırılmış gerçekliğe sahip baş üstü ekranı, 15 inç merkezi bilgi-eğlence ekranı, her yolcu için kişiselleştirilebilen, sesli komutlar alarak her yolcuya yanıt verebilen, dijital olarak kontrol edilen hava ve ısıtma sistemleri ile ID.7'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket, üretimin ne zaman başlayacağını henüz belirtmedi ancak ilerleyen dönemlerde Çin, Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarında satışa çıkacağını doğruladı.