YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

vivo, yeni orta segment telefonları için geri sayıma başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

vivo, ürün kataloğunu genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda şirket, geçtiğimiz günlerde fiyat / performans canavarı vivo V40 SE 5G modelini piyasaya sürdü. Şimdi ise vivo, son gelişmeyle birlikte yeni orta segment telefonları için geri sayımı başlattı.

vivo'nun yeni orta segment telefonları, 3C sertifikası aldı

vivo'nun 3 tane yeni orta segment akıllı telefon tanıtması bekleniyor. Henüz hangi isimle çıkacağı bilinmeyen bu modeller, 3C sertifikası aldı. Bilmeyenler için China Compulsory Certification ya da kısa adıyla 3C, Çin'de satılan elektronik ürünlere verilen, cihazın standartları karşıladığını gösteren bir sertifikadır.

Sırasıyla V2354A, V2353A ve V2353DA model numaraları ile 3C veri tabanında görüntülenen orta segment telefonların 44W hızlı şarjdan besleneceği görüldü. Söz konusu modellerin diğer özellikleri ile ilgili bir bilgi mevcut değil.

vivo, bataryası 45 saat giden bütçe dostu kulaklıklarını tanıttı!

Öte yandan vivo'nun yakın zamanda tanıttığı vivo V40 SE 5G modeli ise Qualcomm'un Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisinden güç alıyor. 6.67 inç boyutunda 1080×2400 piksel çözünürlüğe sahip 120 Hz destekli AMOLED ekranla geliyor.

16 Megapiksellik özçekim kamerasına yer veren telefonun arka tarafındaysa üçlü kurulum bulunuyor. Bu kurulum ise 50 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra geniş açılı + 2 Megapiksel makro kameralardan oluşuyor. Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 üzerinde çalışan cihaz, 44W hızlı şarjdan beslenen 5000 mAh'lik bataryadan güç çekiyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni vivo orta segment telefonlardan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Mobil Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kırklareli'de oylar yeniden mi sayılacak, seçim iptal mi? Hatay'da oylar yeniden mi sayılacak, seçim iptal mi? İBB meclis dağılımı nasıl oldu, CHP İBB meclisini aldı mı? Kızıl Goncalar bitiyor mu, final mi yapacak? 2 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 2 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 2 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 2 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 2 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 2 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Fütursuz ne demek? Fütursuz anlamı ne? 2 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 2 Nisan Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title