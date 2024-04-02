vivo, yeni orta segment telefonları için geri sayıma başladı

vivo, ürün kataloğunu genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda şirket, geçtiğimiz günlerde fiyat / performans canavarı vivo V40 SE 5G modelini piyasaya sürdü. Şimdi ise vivo, son gelişmeyle birlikte yeni orta segment telefonları için geri sayımı başlattı.

vivo'nun yeni orta segment telefonları, 3C sertifikası aldı

vivo'nun 3 tane yeni orta segment akıllı telefon tanıtması bekleniyor. Henüz hangi isimle çıkacağı bilinmeyen bu modeller, 3C sertifikası aldı. Bilmeyenler için China Compulsory Certification ya da kısa adıyla 3C, Çin'de satılan elektronik ürünlere verilen, cihazın standartları karşıladığını gösteren bir sertifikadır.

Sırasıyla V2354A, V2353A ve V2353DA model numaraları ile 3C veri tabanında görüntülenen orta segment telefonların 44W hızlı şarjdan besleneceği görüldü. Söz konusu modellerin diğer özellikleri ile ilgili bir bilgi mevcut değil.

vivo, bataryası 45 saat giden bütçe dostu kulaklıklarını tanıttı!

Öte yandan vivo'nun yakın zamanda tanıttığı vivo V40 SE 5G modeli ise Qualcomm'un Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisinden güç alıyor. 6.67 inç boyutunda 1080×2400 piksel çözünürlüğe sahip 120 Hz destekli AMOLED ekranla geliyor.

16 Megapiksellik özçekim kamerasına yer veren telefonun arka tarafındaysa üçlü kurulum bulunuyor. Bu kurulum ise 50 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra geniş açılı + 2 Megapiksel makro kameralardan oluşuyor. Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 üzerinde çalışan cihaz, 44W hızlı şarjdan beslenen 5000 mAh'lik bataryadan güç çekiyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni vivo orta segment telefonlardan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.