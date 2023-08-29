Vivo Y78m: Özellikleri ve Fiyatıyla Dikkat Çekiyor

Vivo, Y78 modelleri arasına uygun fiyatıyla dikkat çeken Vivo Y78m'i ekledi. 12 GB RAM belleği ve hızlı şarj özelliğiyle öne çıkan telefonun tüm özelliklerine ve fiyatına göz atalım.

Vivo, Y78 modelleri arasına Vivo Y78m'i ekledi. İlk olarak mayıs ayında karşımıza çıkan ve orta segmente hitap eden Vivo Y78m uygun fiyatıyla dikkat çekti. Gelin 12 GB RAM bellekli Vivo Y78m'in tüm özelliklerine ve fiyatına göz atalım.

44W hızlı şarj, 12GB RAM ve dahası

Vivo bugün yeni akıllı telefonu Vivo Y78m'i sessizce piyasaya sürdü. Birkaç ay önce karşımıza çıkan Vivo Y78m bugün kullanıcıların beğenisine sunuldu. Ön tarafında 6,64 inç büyüklüğünde LCD ekranla gelen Y78m, bu ekranda 120Hz yenileme hızı ve Full HD+ kalitesinde görüntüler sunuyor. 19,9: 9 en boy oranına sahip bu ekran, hemen üzerinde 8 Megapiksellik bir kamera taşıyor. Arka tarafta ise 50 Megapiksel + 2 Megapiksel olarak şekillenen ikili kamera grubu yer alıyor.

MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 7020 yonga setinden güç alan Y78m, 8 GB ve 12 GB RAM bellek seçenekleri ile orta segmentin hakkını veriyor. Depolama tarafında da 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki seçenek sunan cihaz, 5000 mAh'lik bir pili kasanın içerisinde taşıyor. Bu pil için 44W hızlı şarj desteği sunan Y78m, tüm bunlara ek olarak 5G, Wi-Fi 6, NFC, USB-C, çift SIM ve 3,5 mm ses girişi gibi özelliklere sahip.

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Şimdilik Çin'de 12 GB / 256 GB versiyonuyla satışa sunulan Vivo Y78m için 275 Dolar fiyat etiketi belirlenmiş. Ülkemizde 7300 TL gibi bir rakama denk gelse de vergilerle fiyatın artacağı belli.

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Vivo Y78m özellikleri