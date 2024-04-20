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vivo Y200i: Yeni Uygun Fiyatlı Orta Seviye Akıllı Telefon

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vivo, Y200i isimli yeni uygun fiyatlı orta seviye akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Arka tarafında dairesel bir kamera kurulumuna yer veren cihaz, düz ekranıyla da dikkat çekiyor. Yeni Y200i'nin tüm özelliklerine birlikte bakalım.

vivo, Y200i isimli yeni uygun fiyatlı orta seviye akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Arka tarafında dairesel bir kamera kurulumuna yer veren cihaz, düz ekranıyla da dikkat çekiyor. Yeni Y200i'nin tüm özelliklerine blrikte bakalım.

vivo Y200i özellikleri neler?

vivo Y200i, 120Hz yenileme hızına sahip 6,72 inç FHD+ ekrana yer veriyor. Gücünü Snapdragon 4 Gen 2'den alan cihaz; 12GB'a kadar RAM ve 512GB'a kadar dahili depolama alanı sunuyor. Yonga seti, 2.2GHz saat hızında çalışıyor. Sekiz çekirdekli bir CPU ve Adreno 613 GPU ile geliyor.

Kamera tarafında 50 Megapiksel ana sensöre ve 2 Megapiksel derinlik sensörüne yer ver çift arka kamera kurulumunu barındırıyor. Ön tarafta ise ekrana gömülü 8 Megapiksel selfie kamerası bulunuyor.

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Y200i'nin bazı önemli özellikleri arasında 44W hızlı şarj destekleyen 6000mAh bataryası bulunuyor. Cihazın ayrıca IP64 toz ve suya dayanıklılık sertifikasına sahip olduğunu da belirtelim. Fiziksel parmak izi tarayıcı, yüzde 300 ses yüksekliği sunuyor. Kutudan Android 14 tabanlı OriginOS 4 ile çıkıyor.

ÖzellikDeğerEkran6.72 inç – IPS LCD

Full HD+ çözünürlükİşlemciQualcomm Snapdragon 4 Gen 2İşletim SistemiAndroid 14 tabanlı OriginOS 4Arka Kamera50 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel makro kameraÖn Kamera8 MegapikselBellek ve Depolama– 8 GB RAM + 256 GB– 12 GB RAM + 256 GB– 12 GB RAM + 512 GBBatarya Kapasitesi6.000 mAh, 44W hızlı şarj desteği

vivo Y200i, Haohai Mavisi, Buzul Beyazı ve Yıldızlı Gece Siyahı olmak üzere üç renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Fiyatlandırma 8GB+256GB model için 220 dolardan başlıyor ve 12GB+512GB varyantı için 275 dolara kadar çıkıyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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