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vivo Y200i 5G Tanıtım Tarihi Açıklandı

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vivo, uygun fiyatlı akıllı telefon kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Şirket, yakında Y200i 5G adlı modeliyle karşımıza çıkacak. Uzun bir süredir merakla beklenen vivo Y200i 5G için tanıtım tarihi açıklandı.

vivo, uygun fiyatlı akıllı telefon kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Buna göre şirket, yakında Y200i 5G adlı modeliyle karşımıza çıkacak. Uzun bir süredir merakla beklenen vivo Y200i 5G için tanıtım tarihi açıklandı.

vivo Y200i 5G tanıtım tarihi

vivo Y200i 5G tanıtım tarihine geçmeden önce akıllı telefonun beklenen özelliklerine bakalım. İddialara göre cihaz, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisinden güç alacak. Ayrıca 6.72 inç boyutunda IPS LCD ekranla gelecek. Bu ekran, Full HD+ çözünürlük sunacak.

Android 14 tabanlı OriginOS 4 üzerinde çalışacak akıllı telefon, 44W hızlı şarjdan beslenen 6.000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekecek. Bellek ve depolama alanı tarafındaysa 8 GB RAM + 256 GB, 12 GB RAM + 256 GB ve 12 GB RAM + 512 GB seçenekleri olacak.

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Ön tarafında 8 Megapiksellik özçekim kamerasına yer verecek akıllı telefonun arka kasasındaysa ikili kurulum bizleri karşılayacak. Bu kurulum ise 50 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel makro kameraya yer verecek.

Beklenen vivo Y200i 5G özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğerEkran6.72 inç – IPS LCD

Full HD+ çözünürlükİşlemciQualcomm Snapdragon 4 Gen 2İşletim SistemiAndroid 14 tabanlı OriginOS 4Arka Kamera50 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel makro kameraÖn Kamera8 MegapikselBellek ve Depolama– 8 GB RAM + 256 GB– 12 GB RAM + 256 GB– 12 GB RAM + 512 GBBatarya Kapasitesi6.000 mAh, 44W hızlı şarj desteği

vivo tarafından yapılan resmi duyuruya göre vivo Y200i 5G modeli 20 Nisan'da tanıtılacak. Markanın ana vatanı Çin'de tüketicilerin karşısına çıkacak cihazın uygun fiyata sahip olması bekleniyor. Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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