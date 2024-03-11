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vivo Y03 Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı

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vivo, uygun fiyatlı Android modeli Y03'ü tanıtmaya hazırlanıyor. Marka, bunun için gün saymaya başladı. Son olarak vivo Y03 modelinin özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı. Peki akıllı telefon, kullanıcılara neler sunacak? İşte tüm detaylar...

vivo, uygun fiyatlı Android modeli Y03'ü tanıtmaya hazırlanıyor. Marka, bunun için gün saymaya başladı. Son olarak vivo Y03 modelinin özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı. Peki akıllı telefon, kullanıcılara neler sunacak? İşte tüm detaylar…

Beklenen vivo Y03 özellikleri ve tasarımı

Kısa süre önce ortaya çıkan bilgilere göre vivo Y03, mat yüzeyli bir arka kasaya sahip olacak. Bu kasada iki tane kamera ve bu kameraların yanında bir LED flaş yer alacak. Ön tarafta ise damla çentikli özçekim kamerası göze çarpıyor.

Aktarılan bilgilere göre vivo Y03 modeli, 6.56 inç boyutunda IPS LCD ekranla gelecek. HD+ çözünürlüğe sahip olacak bu ekran, 90 Hz yenileme hızı ile desteklenecek. Öte yandan cihaz, MediaTek tarafından üretilen Helio G85 işlemcisinden güç alacak.

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Akıllı telefonun ön tarafındaki özçekim kamerası, 5 Megapiksel çözünürlükte olacak. Arka kasadaki iki kamera ise sırasıyla 13 Megapiksel ana kamera + 0.08 Megapiksel QVGA lens. Bu kameralar ile hangi çözünürlükte video kaydı alınabileceği ise belirsiz.

Android 14 tabanlı FunTouch OS 14 üzerinde çalışacak vivo Y03, 15W hızında şarjdan beslenen 5000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekecek. Son olarak modelin toz ve suya karşı dayanıklı olacağı, yeşil ve siyah renk seçenekleri ile karşımıza çıkacağı da bildiriliyor.

Beklenen vivo Y03 özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDetaylarEkran6.56 inç – IPS LCD

HD+ çözünürlük

90 Hz yenileme hızıİşlemciMediaTek Helio G85RAM4 GGBDepolama64 GB / 128 GBArka Kameralar13 Megapiksel ana kamera + 0.08 Megapiksel QVGA lensÖn Kamera5 MegapikselBatarya5000 mAhŞarj15WToz ve suya dayanıklılıkVarİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı FunTouch OS 14Renk SeçenekleriYeşil, siyah

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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