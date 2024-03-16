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vivo X Fold 3 Serisinin Geekbench Skoru Ortaya Çıktı

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vivo, kat izi olmayan yeni katlanabilir modelleri olan X Fold 3 serisinin Geekbench skorunu açıkladı. Serinin özellikleri ve tanıtım tarihi hakkında bilgiler verildi.

vivo, kat izi olmayan yeni katlanabilir modellerini tanımak için çalışmalarını tamamladı. Geçtiğimiz aylarda teknik özellikleri sızdırılan vivo X Fold 3 serisinin Geekbench skoru ortaya çıktı.

vivo X Fold 3 Geekbench skoru ortaya çıktı

Sızdırılan bilgilere göre Vivo, baz modelinde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye yer verecek. Snapdragon 8 Gen 2 işlemcide 1 adet 3.2GHz ARM Cortex-X3, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A710, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A715 ve 3 adet 2.0GHz ARM Cortex-A510 çekirdek bulunuyor.

Vivo X Fold 3 Pro modeliyse Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle tanıtılacak. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Firma yeni yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

Snapdragon 8 Gen 3'lü vivo X Fold 3 serisinin tanıtım tarihi sızdı!

Her iki modelinde 6.53 inç dış ekran, 8.03 inç iç ekran ile piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Cihazların AMOLED panel ile geleceğini belirtelim.

vivo X Fold 3 serinin IPX8 sertifikasına sahip olacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. X Fold 3 modeli 5.500 mAh, X Fold 3 Pro modeliyse 5.800 mAh bataryaya sahip olacak. Her iki modelde de ultrasonik parmak izi okuyucu kullanılacak.

Üçlü kamera dizilimiyle geleceği tahmin edilen modellerde 50 Megapiksel ana kamera, 50 Megapiksel geniş açılı kamera ve 50 Megapiksel telefoto lense yer verilecek. Bataryanın da X Fold 2'den daha yüksek kapasiteye sahip olacağı belirtiliyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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