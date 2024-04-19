vivo V30e 5G Lansman Tarihi ve Özellikleri Duyuruldu

Android telefon piyasası her geçen gün daha da çeşitleniyor. Büyük bir pazar haline gelen Android'lere bir yenisi daha ekleniyor. Geçtiğimiz günlerde özellikleri ortaya çıkan vivo'nun merakla beklenen telefonu vivo V30e 5G'nin şimdi de lansman tarihi duyuruldu. Üretici firma tarafından doğrulanan lansman tarihine göre vivo V30e 5G birkaç hafta içerisinde tanıtılacak. İşte vivo V30e 5G lansman tarihi ve beklenen özellikleri…

vivo V30e 5G, en ince telefon olarak tanıtılacak

Bir süredir vivo tarafındaki hareketlilik ve paylaşımlarla V serisindeki bir sonraki telefona hazırlık yapılıyordu. Sonunda firma, vivo V30e 5G lansmanı ile ilgili tanıtımlara bir son vererek tanıtım tarihini duyurdu. Resmi duyurulara göre V30e 5G, Hindistan'da 2 Mayıs'ta piyasaya sürülecek.

Ortaya atılan iddialara göre 7.69 mm kalınlığı ve 5,500 mAh bataryası ile vivo v30e 5G, Hindistan pazarındaki en ince akıllı telefon olacak. Aura ışığı, Akıllı Renk Sıcaklığı Ayarı, ve Düğün Tarzı Portre gibi özellikleri ile V30e 5G, kullanıcılara iyi bir deneyim sunacak gibi duruyor.

Bu fiyata bu özellikler halis mi? vivo T3x 5G tanıtıldı!

Gelin birlikte beklenen özelliklere bir göz atalım. Sızdırılan raporlara göre V30e 5G, 6.78 inçlik Full HD+ ve 120Hz yenileme oranına sahip AMOLED ekran ile geliyor. İşlemci tarafında Snapdragon 6 Gen 1'den güç alacak cihaz, 8GB dahili ve 8GB sanal olarak toplamda 16GB RAM'e sahip olacak. Dahası yeni telefon 128GB ve 256GB depolama seçenekleriyle tanıtılacak.

Mücevher kesim tasarıma sahip olacak cihaz, Kadife Kırmızı ve İpek Mavisi renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Android 14 sistemi üzerinde çalışacak olan telefon, toza ve suya dayanıklılık için IP64 sertifikasına sahip. İşte vivo V30e 5G beklenen özellikleri: