Vivo V30'un Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Vivo, V30 ailesi üzerinde çalışmalarına başladı. Vivo V30, Geekbench'te göründü ve bazı teknik özellikleri doğrulandı. Cihaz, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 yongasından güç alacak ve 12 GB RAM ile gelecek. Ayrıca cihazın kutudan Android 14 işletim sistemiyle çıkması bekleniyor.

Geçtiğimiz aylarda V29 serisini piyasaya süren Vivo, arayı çok açmadan V30 ailesi üzerinde çalışmalarına başladı. Önceki modellerdeki gibi fiyat performans odaklı olması beklenen akıllı telefonlarla ilgili yeni bilgiler geldi.

Vivo V30 Geekbench'te göründü

Vivo V30, V2318 model numarasıyla Geekbench veri tabanında göründü. Cihaz, yapılan testlerden 4 bin 167 puan almayı başardı. Böylelikle cihazın bazı teknik özellikleri doğrulanmış oldu.

Akıllı telefon yakında duyurulması beklenen Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 yongasından güç alacak. İşlemci; 2,63 GHz hızında çalışan bir performans çekirdeği, 2,40 GHz hızında çalışan üç performans çekirdeği ve 1,80 GHz hızında çalışan dört verimlilik çekirdeği ve Adreno 720 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Geekbench test sonuçlarına baktığımızda modelin 12 GB RAM ile geleceğini söyleyebiliriz. Tabii burada daha farklı bellek opsiyonlarının olma ihtimalini de akıllardan çıkarmamak gerekiyor. Bunun dışında cihaz kutudan Android 14 işletim sistemiyle çıkacak.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından cihazın selefi Vivo V29'un teknik özellikleri şöyle;

ÖzellikDeğer Ekran6.78 inç AMOLEDÇözünürlük1260 x 2800 pikselEkran Yenileme Hızı120 HzKavislik55 dereceİşlemciQualcomm Snapdragon 778Gİşlemci Çekirdekleri1x 2.4 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 670), 3x 2.2 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 670), 4x 1.9 GHz ARM Cortex-A55Grafik BirimiAdreno 642LRAM8 GBDahili Depolama256 GBMicroSD DesteğiVar, 1 TB'a kadarÖn Kamera50 MegapikselArka Kameralar50 Megapiksel ana sensör, 8 Megapiksel ultra geniş açı, 2 Megapiksel derinlik sensörüPil Kapasitesi4.600 mAhHızlı Şarj Desteği80Wİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı FunTouch OS 13Renk SeçenekleriSiyah ve MaviFiyat525 dolarKalınlık7,46 mmAğırlık186 g

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