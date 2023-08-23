vivo V29 Türkiye'ye geldi, özellikleri ve fiyatı açıklandı

Türkiye'de pazar payını büyüten vivo, V29 modelini satışa çıkardı. V29, kavisli ekranı ve stüdyo portresi özelliği ile dikkat çekiyor. Telefonun özellikleri ve fiyatı hakkında detaylar haberimizde.

Türkiye'de her geçen gün pazar payını büyütmeye devam eden vivo, yeni modellerini satışa çıkarmaya devam ediyor. Son olarak V29 Lite'ın ardından V29 da Türkiye'ye geldi ve ön siparişe açıldı. İşte vivo V29 özellikleri ve fiyatı…

vivo V29 özellikleri ve fiyatı!

Akıllı telefon teknolojilerinde dünyanın önde gelen şirketi vivo, stüdyo portresi özelliği ile dikkat çeken amiral gemisi seviyesinde yeni modeli V29'u online satış kanalı myvivoshop.com üzerinden ön siparişe sundu. V29, Işıltılı Gök Mavisi ve Derin Gece Siyahı olmak üzere iki farklı göz alıcı renk seçeneği ve segmentinde ilk olan kavisli ekranı ile tarzınızı tamamlayan son derece şık ve zarif bir telefon.

31 Ağustos'a kadar vivo'nun online satış kanalı myvivoshop.com'dan V29 için sipariş veren kullanıcılar, telefonun yanında 1.599 TL değerinde vivo TWS ANC kablosuz kulaklık, 2 yıl standart garantiye ek 1 yıl ekstra üretici garantisi ve 1 yıl ücretsiz ekran koruma hizmetini kapsayan toplam 5.099 TL'lik bir hediye paketine sahip oluyor.

15.000 TL'ye amiral gemisi? vivo V29 Lite inceleme!

Stüdyo kalitesinde çekimlerle spot ışıkları artık sizin üzerinizde

"Star Işığı" (Aura Light) özelliği ile akıllı telefon fotoğrafçılığında çıtayı yükselten V29, birbirinden güzel portre ve selfie'ler çekmenize olanak tanıyor. V29'un arka kamera diziliminde yer alan "Star Işığı" adlı büyük ışık halkası, standart bir flaştan dokuz kat daha fazla ama profesyonel stüdyolardakilere benzer yumuşak bir ışık sağlıyor.

"Star Işığı"nın yarattığı üç boyutlu aydınlatma efekti yüzdeki gölgeleri ve ortamdaki karanlık alanları ortadan kaldırıp kareye giren nesneleri çok daha iyi aydınlatırken, yumuşak aydınlatma da kusurları ustaca gizleyerek fotoğrafın öznesinin doğal güzelliğini ortaya çıkarıyor. Böylece gece gündüz fark etmeksizin, günün her saatinde ve farklı ışık koşullarında etkileyici portre ve fotoğraflar çekmek mümkün oluyor.

Adeta profesyonel bir ışık tasarımcısı gibi kameranın değişen renk sıcaklıklarına uyum sağlamasına olanak tanıyan Akıllı Renk Sıcaklığı Ayarı da kullanıcılara tek bir dokunuşla loş ortamlardaki nesneleri aydınlatıp özelliklerini belirgin hale getirerek etkileyici, parlak ve net portreler çekme olanağı veriyor.

Grup selfie'si ve Süper Grup Videosu özellikleri ile hiçbir gülümsemeyi kaçırmayın V29, grup fotoğraflarında ve videolarda da kullanıcıların yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarına ve çok daha güzel grup selfie'leri çekmelerine olanak tanıyor.

Ön kameranın 50 MP AF Grup Selfie'si ve Süper Grup Videosu gibi özellikleri her gülümsemeyi en güzel şekilde ölümsüzleştirmenizi, genişletilmiş görüş alanı ve hassas otomatik netleme yetenekleri de zahmetsizce daha fazla gülümseme yakalamanızı sağlıyor.

V29'un çeşitli şablonları ve profesyonel düzenleme asistanı ile tek elden video oluşturma deneyimi sunan Vlog Movie Creator özelliği ile de farklı düzenleme uygulamalarına ihtiyaç duymadan vlog ve ve sosyal medya içerikleri oluşturabilirsiniz.

Segmentinin en iyi ekranı göz dostu olmasıyla da dikkat çekiyor

6,78 inç boyutundaki AMOLED 3D kavisli ekranı ile şık ve estetik bir tasarıma sahip olan V29, 120 Hz yenileme hızı ile kullanıcılara çarpıcı görseller sunuyor. V29; bağımsız denetim, doğrulama, test ve belgelendirme kuruluşu SGS tarafından verilmiş üç adet profesyonel seviyede göz koruma sertifikası ile vivo'nun kullanıcıların göz sağlığına verdiği önemi ortaya koyuyor. 1,5K'lık etkileyici çözünürlüğü ve süper yüksek piksel yoğunluğu ile V29'un ekranı segmentindeki rakiplerini geride bırakıyor.

Geniş hafıza, güçlü performans ve uzun pil ömrü ile rahat edin

Güçlü performans ve kesintisiz 5G bağlantısı sağlayan Qualcomm Snapdragon 778G mobil platformu üzerinde çalışan V29, Memory Booster özelliği sayesinde kullanıcılara 8 GB RAM + 8 GB Genişletilmiş RAM ile geniş depolama alanı sunuyor.

Telefon Ultra Büyük VC Biyonik Soğutma Sistemi sayesinde de farklı senaryolarda optimum performans ve yoğun oyun oturumları veya film izlerken sürükleyici bir deneyim sunuyor. 4600 mAh (TYP) güçlü bataryaya sahip olan V29'un 80W Flaş Şarjı ile de telefonunuzu uzun süre priz arayışı olmadan kesintisiz kullanabilirsiniz.