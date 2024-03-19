vivo Pad 3 Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Ürün yelpazesini genişletmek için yoğun mesai harcayan vivo, uzun bir süredir merakla beklenen Pad 3 Pro adlı tablet modelini nihayet tanıttı. Cihaz, vadettikleri ile dikkat çekmeyi başardı. İşte vivo Pad 3 Pro teknik özellikleri…

vivo Pad 3 Pro özellikleri

Markanın ana vatanı Çin'de tüketicilerin karşısına çıkan vivo Pad 3 Pro, 13 inç boyutunda 3.1K çözünürlüğe sahip ekranla geliyor. 144 Hz yenileme hızı ile desteklenen bu ekran, göz koruma teknolojisini de barındırıyor.

Cihaz, MediaTek imzası taşıyan Dimensity 9300 işlemcisinden güç alıyor. 4 nm fabrikasyon sürecinden geçen bu işlemci; bir adet 3.25 GHz hızında ARM-Cortex X4, üç adet 2.85 GHz hızında ARM-Cortex X4 ve dört adet 2.0 GHz hızında ARM-Cortex A720 çekirdeklerinden oluşuyor.

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16 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar depolama alanı seçenekleri olan cihaz, Android 14 tabanlı OriginOS 4 üzerinde çalışıyor. Öte yandan 11.500 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekerek uzun süreli kullanım vadediyor.

8 hoparlörlü panoramik akustik ses sistemi dizi ve film izlemeyi keyifli kılan vivo Pad 3 Pro modeli, 8 Megapiksel çözünürlüğünde özçekim kamerasına yer veriyor. Arka kasasında ise 13 Megapiksellik bir ana kamera bulunuyor. Bu kameranın yanında LED flaş da yer aldığını belirtmekte fayda var.

vivo Pad 3 Pro teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikAçıklama Ekran: 13 inç, 3.1K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı, göz koruma teknolojisiİşlemci: MediaTek Dimensity 9300RAM: 16 GB'a kadarDepolama: 512 GB'a kadarBatarya: 11.500 mAhÖn Kamera: 8 MegapikselArka Kamera: 13 Megapikselİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı OriginOS 4Ses Sistemi: 8 hoparlörlü panoramik akustik sistem

vivo Pad 3 Pro modelinin fiyatı henüz açıklanmadı. Çin'de e-ticaret platformlarında listelenen cihazın ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı da şimdilik belirsizliğini koruyor.