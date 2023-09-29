Vivaldi tarayıcısı, iPhone ve iPad kullanıcıları için erişime açıldı. Kişiselleştirme seçenekleri ve senkronizasyon özellikleriyle dikkat çeken tarayıcı, Safari'ye alternatif olabilir.

Vivaldi Tarayıcı Artık iPhone ve iPad İçin de Kullanılabilecek

İnternet tarayıcısı dünyasında Google Chrome liderliği sürdürüyor olsa da, Apple kullanıcılarının uzun yıllardır favorisi Safari oldu. Ancak kapsamlı kişiselleştirme seçenekleri ve senkronizasyon özellikleriyle bilinen Vivaldi artık iPhone ve iPad için erişime açılmış durumda.

Vivaldi vs Safari: Hangisini tercih etmelisiniz?

iPhone ve iPad için sunulan Vivaldi tarayıcı, diğer platformlarda sahip olduğu birçok özelliği beraberinde getiriyor. Bu özelliklere ek olarak, üstte bir araç çubuğu ve solda panellerin olduğu sekmeli arayüze yer veriyor.

Paneller yer imlerine, okuma listesine, notlara ve tarama geçmişine kolay erişim sağlıyor. Aynı zamanda bunların tümü cihazlar arasında (Android, Windows veya iOS) senkronize edilebiliyor.

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Masaüstüne benzer diğer özelliklerin arasında, Hızlı Arama ile özelleştirilebilir ana sayfalar öne çıkıyor. Ayrıca takip koruması, reklam engelleme ve özel tarama modları gibi gelişmiş güvenlik özellikleri de iOS deneyiminin bir parçasını oluşturuyor.

Vivaldi, iPad kullanıcılarının daha büyük ekran alanından yararlanması için özel olarak optimize edildi. Paneller, web sayfalarını kaplamak yerine kenar çubuğunda görünecek. Böylece arama ile panel yönetimi bir arada yapılabilecek.

Yeni iOS uygulamasıyla birlikte Vivaldi; masaüstü, Android ve iPhone/iPad kullanıcılarına açılmış oldu. Gelişmiş senkronizasyon ve özelleştirme seçenekleriyle Safari'ye alternatif arayanlara hitap ediyor. Uygulama şu anda App Store'dan ücretsiz olarak sunuluyor.

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