Video Oyun Şirketlerine Oyun Bağımlılığı İddiasıyla Dava

Amerikalı bir aile, Activision Blizzard, Microsoft ve Epic gibi video oyun şirketlerine karşı, reşit olmayanlarda oyun bağımlılığının teşvik edilmesinde suç ortaklığı yaptıkları iddiasıyla dava açtı. Dava, oyun bağımlılığının ciddiyetini vurgulayarak, şirketlerin aldatıcı uygulamalarına ve çocukları sömürmelerine ışık tutmayı amaçlıyor.

Amerikalı bir aile, aralarında Activision Blizzard, Microsoft ve Epic'in de bulunduğu bazı büyük video oyun şirketlerine karşı, reşit olmayanlar gençlerde oyun bağımlılığının teşvik edilmesinde suç ortaklığı yaptıkları iddiasıyla dava başlattı.

Oyun bağımlılığı, "ciddi, yaşamı değiştiren bir bozukluk" olarak tanımlanıyor

Arkansaslı bir anne tarafından G.D. olarak tanımlanan çocuğu adına 30 Ekim'de açılan dava, G.D.'nin günde on iki saatten fazla oyun oynadığını ve oyun içi mikro işlemler için önemli miktarda harcama yaptığını ortaya koyuyor.

Sonuç olarak, G.D.'nin ellerinde, omuzlarında ve dirseğinde fiziksel rahatsızlık yaşadığı ve ailenin tıbbi masrafların yanı sıra yasal ve cezai tazminatlar ve yasal ücretler için tazminat talep etmesine yol açtığı bildirildi.

Dava, kullanıcıları oyunlarının bağımlılık yapıcı niteliği konusunda uyarmadıkları için ihmal, aldatma ve Aldatıcı Ticaret Uygulamaları Yasasının ihlali iddiaları da dahil olmak üzere toplam 14 eylemi kapsıyor. Ayrıca, video oyun şirketlerinin reşit olmayanları bağımlılığa çekmek için 'rubber-banding', ganimet kutuları ve kazan-kazan işlemleri gibi çeşitli taktikler kullandıkları iddia ediliyor.

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Dava, bu şirketlerin finansal kazanç için bağımlılığı teşvik etmek üzere kasıtlı olarak oyun tasarladıkları iddiasını destekleyen kanıtlar olarak 16 patente atıfta bulunuyor. Bu patentler arasında, mikro işlemleri teşvik eden kişiselleştirilmiş mesajlar oluşturmak için oyuncuların davranışsal verilerinden yararlanan Activision'a ait bir patent dikkat çekiyor.

Ayrıca, yeni oyuncuların deneyimli oyunculardan daha düşük bir maliyetle oyun içi avantajlar satın almasına olanak tanıyan bir EA patentinden bahsediliyor. Bir patentin varlığı onun bir üründe doğrudan uygulanmasını garanti etmese de, dava bu patentlerin oyun içi satın alımları teşvik etmek için kullanılan yaratıcı yöntemleri aydınlattığını iddia ediyor.

Dava, sanıkların, G.D. tarafından oynananlar da dahil olmak üzere, video oyunlarını kullanıcılarda bağımlılık yaratma niyetiyle ürettiklerini, pazarladıklarını ve sattıklarını iddia ediyor.

Davacıları temsil eden Bullock Ward Mason'ın avukatı Tina Bullock, oyun bağımlılığının ciddiyetini vurgulayarak, bunu ülke çapında çocukları ve aileleri derinden etkileyen "ciddi, yaşamı değiştiren bir bozukluk" olarak tanımladı. Yasal işlem, bu şirketlerin iddia edilen aldatıcı uygulamalarına ve mali kazanç için çocukları sömürmelerine ışık tutmayı amaçlıyor.

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Bir basın açıklamasına göre, bu davanın türünün ilk örneği olduğu ve yakın gelecekte daha fazla benzer davanın açılabileceği iddia ediliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.