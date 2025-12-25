Haberler

Vezirköprü'de "Dijital Oyun Tasarımı" söyleşisi gerçekleştirildi

Güncelleme:
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen söyleşide, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden Doç. Dr. Polat Şendurur, dijital oyunların tarihçesi ve tasarımı hakkında bilgilendirici bir sunum yaptı. Etkinliğe ilçe milli eğitim müdürlüğü ve öğretmenler katıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında "Dijital Oyun Tasarımı" konulu söyleşi düzenlendi.

Vezirköprü Bilim Merkezi koordinasyonunda Belediye Kültür Merkezi'nde, gerçekleştirilen söyleşiye konuşmacı olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Polat Şendurur katıldı.

Şendurur, söyleşide oyunun tarihçesi, dijital oyunların gelişimi ve oyun tasarım süreçlerine ilişkin bilgiler vererek, ilkokul öğrencilerine yönelik bilgilendirici bir sunum yaptı.

Programın sonunda Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Vezirköprü Belediyesi tarafından Doç. Dr. Şendurur'a teşekkür belgesi verildi.

Söyleşiye, Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Recep Yaylacı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

