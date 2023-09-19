Van'ın Erciş ilçesinde yaşayanlar telefon ve internet sorunu yaşıyor

VAN'ın Erciş ilçesine bağlı kırsal Bucakönü Mahallesi'nde yaşayanlar, cep telefonuyla konuşmak ve internete bağlanmak için yaklaşık 1 kilometre tırmanarak tepeye çıkıyor. Mahalle Muhtarı Rıfat Dursun (62), telefon ve internetin olmaması nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını belirterek, yetkililerden yardım istediklerini söyledi.

Erciş merkeze 10 kilometre uzaklıktaki 250 haneli Bucakönü Mahallesi'nde oturanlar, GSM operatörlerinin şebekelerinin çekmemesi nedeniyle, telefon görüşmelerini yaklaşık 1 kilometre yürüyerek tırmandıkları Akbaş Tepesi'nin zirvesinde yapıyorlar. Hastasını, acil ihtiyacını veya yakınını sormak isteyenler telefon görüşmelerini, öğrenciler ise internete bağlantılarını çıktıkları bu tepede yapıyor.

Akbaş ile Bellül tepeleri arasına kurulu mahallenin 33 yıldır muhtarlığını yapan Rıfat Dursun, yetkililerden şebeke sorunu için yardım istediklerini belirterek, "Yaşadığımız mahalle iki tepenin arasında ve çukurda bulunduğu için telefon ve internetimiz çekmiyor. Bu nedenle görüşmelerimizi yaklaşık bir kilometre tırmanarak çıktığımız tepede yapmak zorunda kalıyoruz. Sadece bizler değil, eğitim gören çocuklarımızda derslerini çalışmak için bilgisayar veya telefonlarını alıp bizimle birlikte tırmanmak zorunda kalıyorlar. Daha önce köyümüze baz istasyonu kurmaları için yetkililere müracaatta bulundum. Maalesef bir yanıt alamadım. Yetkililerden ricamız; bir an önce köyümüze bir baz istasyonu kurmalarıdır" dedi.