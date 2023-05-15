Valorant'ın Türk Ajanı Fade, Birinci Yılını Kutluyor

Riot Games'in dünya çapında milyonlarca kişi tarafından oynanan FPS oyunu VALORANT, geçtiğimiz sene oyuncularla buluşan Türk ajan Fade'in birinci yılını kutluyor. Fade, birinci yılında da Türk kültürüne ait birçok simgeyi taşıyarak "güçlü ve özgün kadın" ruhunu yansıtmaya devam ediyor.

Riot Games'in rekabetçi taktiksel nişancılık oyunu Valorant, her ay milyonlarca oyuncuyla dünyanın en popüler oyunlarından biri olarak öne çıkıyor. Türkiye'de de 11 yıldır faaliyet gösteren şirket, geçtiğimiz sene Fade isimli ajanını duyurarak tüm Türk oyuncuların kalbini çalacak bir hamle yapmıştı.

Türk kelle avcısı Fade, düşmanların sırlarını gasp etmek için saf kabus gücünü kullanıyor. Korkuyla uyum içinde çalışarak hedeflerini avlayan Fade, hedeflerinin işini bitirmeden önce en büyük korkularını açığa çıkarıyor.

ÖZEL VİDEO YAYINLANDI

Duyurulduğu günden itibaren büyük bir heyecanla beklenen Fade, geçtiğimiz sene 28 Nisan'da VALORANT'ın ajan kütüphanesindeki yerini aldı. Türk seslendirmesi İlayda Alişan tarafından yapılan Fade, bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde kendine has yetenekleri ve Türk kültürünü simgeleyen özellikleriyle oyunun en sevilen ajanlarından biri haline geldi.

Oyunların Türkiye için yerelleştirilmesi ve e-spor alanında ülkemizi daha da ileriye taşımak için 11 yıldır farklı içeriklerin altına imza atan Riot Games, milyonlarca oyuncusu bulunan VALORANT'a bir Türk karakter getirmenin gururunu birinci yılında tüm oyuncularla paylaşmak adına Fade için hazırladığı özel bir video paylaştı.

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