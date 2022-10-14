USB'den format nasıl atılır? Adım adım anlatım!

Bilgisayarlara format atmak, sürücü yani HDD veya SSD içindeki tüm verilerin silinip işletim sistemini yeniden kurmaktır. Bu işlem genellikle cihazlarımız çok yavaşladığında, işlevlerini yerine getiremediğinde veya temizleyemediğimiz virüsler bulaştığında, yani cihaz artık güvenlik riski taşıdığında yapılır. Biz de bunun en kolay yollarından biri olan UEFI Windows kurulumu adımlarını paylaşıyoruz.

USB İLE FORMAT NASIL ATILIR?

Windows kullanıcıları bilgisayarlarını sıfırlamak istediği zaman, önceden hazırlamış oldukları UEFI USB bellekler sayesinde, kolayca işletim sistemi yüklemesi yapabiliyor. Ayrıca bu işlemin, FreeDos yani içerisinde işletim sistemi yüklü olmadan gelen bilgisayarlara da uygulanabileceğini belirtelim.

Buna ek olarak UEFI'nin artık BIOS'un yerine geçtiğini söyleyelim. Bu şekilde bir kurulum yapıldığı zaman işletim sistemleri çok daha hızlı açılıyor. Ayrıca daha hızlı uykuya dalma ve uyanma süreleri gibi pek çok avantajı da beraberinde getiriyor.

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