Üniversitede skandal! Kız öğrencilerin görüntülerini oylamaya açtılar
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde 2001'den bu yana kayıt yaptıran kadın öğrencilerin fotoğrafları izinsiz bir internet sitesine yüklenerek 'kim daha seksi' başlığı altında oylamaya açıldı. Sosyal medyada büyük tepki çeken durum sonrası site kapatıldı. Sitenin kapatılmasının ardından, kurucu olduğu belirtilen kişi tarafından bir 'helallik' mesajı yayımlandı.
- İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne ilişkin bir internet sitesinde, 2001 yılından itibaren kayıt yaptıran kadın öğrencilerin fotoğrafları 'kim daha seksi' başlığı altında oylamaya sunuldu.
- Olayın gündeme gelmesinin ardından internet sitesi erişime kapatıldı ve kurucu olduğu belirtilen kişi tarafından tüm dosyaların kalıcı olarak silindiği açıklandı.
- Sitede kadın öğrenciler üzerinden 'en iyi 50' ve 'en kötü 50' şeklinde listeler oluşturuldu.
İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne ilişkin açıldığı belirtilen bir internet sitesinde, üniversitenin kurulduğu 2001 yılından itibaren kayıt yaptıran kadın öğrencilerin fotoğrafları yer aldı. Fotoğrafların, "kim daha seksi" başlığı altında kullanıcıların oylarına sunulması kısa sürede infiale yol açtı.
SKANDAL 'EN' LİSTESİ
Söz konusu sitede oylamaya katılan kadınlar üzerinden "en iyi 50" ve "en kötü 50" şeklinde listeler oluşturulması tepkileri daha da artırdı. Sosyal medya kullanıcıları, paylaşımlarda hem mahremiyetin ihlal edildiğini hem de kadınların hedef gösterildiğini belirterek duruma sert şekilde tepki gösterdi.
TEPKİLERİN ARDINDAN SİTE KAPATILDI
Ege'de Son Söz'ün haberine göre, olayı gündeme taşıyan paylaşımların ardından internet sitesi kısa süre içinde erişime kapatıldı. Yaşanan gelişme, kişisel verilerin korunması ve üniversitelerde veri güvenliği konusunda yeni tartışmaların fitilini ateşledi.
KURUCUDAN "HELALLİK" MESAJI
Sitenin kapatılmasının ardından, kurucu olduğu belirtilen kişi tarafından "helallik" başlığıyla bir veda mesajı yayımlandı. Mesajda özür dilenirken, "bütün dosyaların kalıcı olarak silindiği" ifade edildi. Ayrıca mesajın altına "helal et" isimli bir buton eklendiği, butona tıklanınca kullanıcıya teşekkür mesajı iletildiği belirtildi. Sitenin kurucusunun kimliğinin ise bilinmediği aktarıldı.
Sitede yer alan mesajda şu ifadeler kullanıldı:
"Veda ve Helallik
Kırdıysam, bilmeden incittiysem veya üzerinizde bir hakkım kalmışsa; niyetim okuldaki siber güvenlik zafiyetine dikkat çekmekti.
Kimseyi bilerek rahatsız edecek bir davranışta bulunmak istemedim. Yaşananlar için çok özür dilerim. Bütün dosyaları kalıcı olarak sildim.
Benim sizin üzerinizde hardal tanesi kadar hakkım varsa helal olsun.
Siz de hakkınızı helal edin."