Tamamlandığında Türkiye'yi raylı sistemler alanında dünyanın sayılı merkezlerinden birisi haline getirecek URAYSİM 400 km hızla giden hızlı trenlerin, 180 km hızla giden konvansiyonel hattaki trenlerin ve yine 100 km hızla giden şehir içindeki hafif raylı sistem araçlarının test edileceği bir merkez olacak. TÜRASAŞ Genel Müdürü ve URAYSİM Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Metin Yazar: "UAYSİM Avrupa ve Ortadoğu'nun test merkezi olacak"

"Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi" çalışmaları hız kazandı

Tamamlandığında Türkiye'yi raylı sistemler alanında dünyanın sayılı merkezlerinden birisi haline getirecek

URAYSİM 400 km hızla giden hızlı trenlerin, 180 km hızla giden konvansiyonel hattaki trenlerin ve yine 100 km hızla giden şehir içindeki hafif raylı sistem araçlarının test edileceği bir merkez olacak

TÜRASAŞ Genel Müdürü ve URAYSİM Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Metin Yazar: "UAYSİM Avrupa ve Ortadoğu'nun test merkezi olacak"

ESKİŞEHİR Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir'den ilan ettiği ve tamamlandığında Türkiye'yi raylı sistemler alanında dünyanın sayılı merkezlerinden birisi haline getirecek olan "Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi" projesi ile ilgili çalışmalar, URAYSİM'in 6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun çerçevesinde alınmasıyla hız kazandı.

URAYSİM tüzel kişilik kazandı

URAYSİM, 6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun çerçevesine alınarak tüzel kişilik kazanmış ve bu çerçevede geçtiğimiz günlerde TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleşmişti. URAYSİM'in ikinci yönetim kurulu toplantısı da TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıya, TÜRASAŞ Genel Md. ve URAYSİM Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Metin Yazar ve URAYSİM Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Fuat Erdal (Anadolu Üniversitesi), Prof. Dr. Mustafa Tuncan (Eskişehir Teknik Üniversitesi), Dr. Yalçın Eyigün (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AYGM), Ufuk Yalçın (TCDD Taşımacılık A.Ş.), Gürhan Albayrak (Albayrak Makina A.Ş.) Dr. Tolgahan Kaya (RUTE), Abdullah Bocan (Durmazlar Makina A.Ş.) ve Yiğit Belin (Bozankaya A.Ş.) katıldı. URAYSİM'in idari yapılanması ve altyapı sürecine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantı sonrasında, URAYSİM Yönetim Kurulu Üyeleri, Alpu'da bulunan URAYSİM proje sahasına teknik inceleme gezisi düzenledi.

"Avrupa ve Ortadoğu'nun test merkezi olacak "

TÜRASAŞ Genel Müdürü ve URAYSİM Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Metin Yazar, URAYSİM'in Türkiye'ye raylı sistemler alanında çağ atlatacağının altını çizdi ve sözlerine şu şekilde devam etti:

"URAYSİM 400 km hızla giden hızlı trenlerin, 180 km hızla giden konvansiyonel hattaki trenlerin ve yine 100 km hızla giden şehir içindeki hafif raylı sistem araçlarının test edileceği bir merkez olacak. Eskişehir raylı sistemler alanında gelişmiş bir ekosisteme sahip. URAYSİM bu alana büyük güç katacak ve dolayısıyla bu merkeze dünyanın her yerinden talep olacak. URAYSİM yerli ve milli üretim anlayışının vizyon projelerinden biri. URAYSİM, ekonomik anlamda ülkemizin test maliyetleri için yurtdışına ödediği kaynağın ülkemizde kalmasını sağlarken Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinin raylı sistem araçlarının testi için de önemli bir merkez olacak."

"Ülkemiz ve Eskişehir'e önemli katkılar sağlayacak"

Anadolu Üniversitesi Rektörü ve URAYSİM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fuat Erdal ise teknik gezi ile son çalışmaları yerinde incelediklerini belirterek şunları aktardı: "URAYSİM'in 6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun çerçevesine alınmasıyla çalışmalarımızı hızlandırdık. Projenin ülkemize ve Eskişehir'e en kısa sürede katkı sağlaması için yoğun bir mesai harcıyoruz. Ülkemiz raylı sistemler alanında önemli bir aşamayı geride bıraktı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin TSI sertifikasına sahip ilk elektrikli anahat lokomotifimizi ürettik. Hızlı tren ağımız ve hafif raylı sistem ağımız her gün büyüyor. URAYSİM çok yönlü bir proje. Örneğin Ar-Ge merkezi olarak da hizmet vererek raylı sistemler alanında çalışacak personelin yetişmesini ve hem ülkemize hem de Eskişehir'e istihdam ve ekonomik anlamda önemli katkılar sağlayacak."