Ulaştırma ve Altyapı Bakanı TEKNOFEST'i Ziyaret Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) alanını ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, Bakanlığın stantlarını gezerek projeler hakkında bilgi aldı ve yerli ürünlerin gelişimi hakkında konuştu.

Bakan Uraloğlu, TEKNOFEST'te stantları gezdi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) alanını ziyaret etti.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEKNOFEST alanında Bakanlığın stantlarını ziyaret etti. Projeler hakkında bilgi alan Uraloğlu, TEKNOFEST'in çok güzel bir ortamda düzenlendiğini belirterek, "Hava sıcaklığına rağmen gerçekten çok büyük bir ilgi var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak teknolojiye gerçekten önem veren bakanlıklardan bir tanesiyiz. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğümüz, Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğümüz ve TÜRKSAT Genel Müdürlüğümüz ile buradayız. Stantları gezdik. Gerçekten yerli ve milli ürünler ile yazılımlar konusunda birçok aşama kat ettik" ifadelerini kullandı.