Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz: Teknolojiye Ayak Uydurmalıyız

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, teknolojinin hızlı bir şekilde değiştiği ortamda herkesin bir şeyler yapması gerektiğini belirtti. Boyraz, insanların hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ve teknolojinin getirdiği yeniliklerle kolaylıklar sağlandığını ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, insanların hayatını kolaylaştırmak için çabaladıklarını belirterek, "Teknolojinin bu kadar hızlı ve yaygın bir şekilde değiştiği bir ortamda da hepimizin bir şeyler yapması ve gerisinde kalmaması gerekiyor." dedi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından "Dijital Dünyaya Sivas'tan Bakış" temasıyla düzenlenen "Anadolu'da Bilişim Buluşmaları" programında konuşan Boyraz, teknolojinin çok yaygınlaştığını ve geliştiğini vurguladı.

İnsanları mutlu etmek için çabaladıklarını aktaran Boyraz, "Hepimizin derdi bu topraklarda yaşayan insanların hayatını kolaylaştırmaktır. Teknolojinin bu kadar hızlı ve yaygın bir şekilde değiştiği bir ortamda da hepimizin bir şeyler yapması ve gerisinde kalmaması gerekiyor." diye konuştu.

Boyraz, bilişim, inovasyon ve teknolojideki gelişmeleri takip etmenin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Özellikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yaptığı inanılmaz hizmetler var. Bunlar teknolojiden ayrı bir şekilde konumlanamaz, mutlaka teknolojinin içerisinde olması lazım. Demir yollarından hava yollarına, deniz yollarına ve kara yollarına kadar aşılmaz denilen her şeyler aşılmış ve yapılmış. Teknolojinin getirdiği yeniliklerle bu kolaylıklar sağlanmış."

Vali Yılmaz Şimşek ise kalkınma hamlelerinde güçlü bir ekonomiye ulaşmak için ticari faaliyetlerde sürdürülebilirliğin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Dijitalleşmenin giderek artması ve özellikle bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin birçok faaliyeti dijital dünyaya taşıdığını dile getiren Şimşek, "Dünyada ve ülkemizde yaşanan değişim ve gelişmeler, kamu kurumları ve özel sektörün dijital dönüşümünü zorunlu hale getirmiştir. Son yıllarda büyük bir gelişme içinde olan Sivas sanayisinin de dijital dönüşümü hızla gerçekleştirmesi ve yeni döneme intibak etmesi büyük önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Üç gün sürecek etkinliğin açılış törenine, Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir ve sektör temsilcileri katıldı.