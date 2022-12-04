Uçak Modu tarih oluyor! İşte tarihi

Avrupa Birliği Komisyonu yeni bir karar aldı. Akıllı telefonlarla birlikte hayatımıza giren Uçak Modu tarih oluyor.

Avrupa Birliği Komisyonu 5G'nin gelişiyle birlikte yeni bir karar aldı. Akıllı telefonlarla birlikte hayatımıza giren ve artık yalnızca uçuş esnasında değil gündelik hayatımızda da sıkça kullandığımız Uçak Modu tarih oluyor.

Uçak Modu zorunluluğu kalkıyor! Son tarih 30 Haziran 2023

Akıllı telefonların hepsinde Uçak Modu olarak bildiğimiz bir özellik bulunuyor. Aktif ettiğimiz zaman cep telefonlarının dışarıya sinyal vermesini tamamen kesebiliyoruz. Tabii bu mod açıkken Wi-Fi ve bluetooth gibi diğer bağlantı seçeneklerini aktif ederek kısıtlı da olsa sinyal erişimini açabiliyoruz.

Fakat bu mod açık olduğu zaman ne arama yapabilir-alabilir ne SMS-MMS şeklinde mesaj gönderebilir ne de 3G-4G-5G aracılığıyla internete bağlanabiliriz. Peki bu özellik hangi ihtiyaçlar üzerine geliştirildi ve günümüzde her telefonda yer alıyor?

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Uçak ile seyahat etmiş olan kişiler uçuş görevlilerinin yolculuk boyunca telefonların kapalı olması gerektiğini belirttiği anonslarını hatırlayacaktır. İşte bu mod sayesinde akıllı telefonlarımızı kapatmadan sinyal alıp vermesini engelleyebiliyoruz. Bu da uçuş güvenliği için oldukça önemli.

Ancak teknolojinin gelişimiyle birlikte uçakta olmasak bile gündelik hayatta kullanmaya alıştığımız Uçak Modu tarih oluyor. Zira AB (Avrupa Birliği) Komisyonu havayollarının uçaklarda daha yavaş mobil verilerin yanında 5G teknolojisinin de kullanılabileceğine yönelik bir karar aldı.

Bu sayede artık yolcular uçuş boyunca telefonlarını kapatmak veya Uçak Modu'na almak zorunda kalmayacak. Tabii olası kullanım senaryoları ve uygulamanın nasıl olacağına yönelik henüz ayrıntılar paylaşılmadı.

Fakat bu karar artık uçuş sırasında akıllı telefonların tüm özelliklerini kullanabileceğimiz anlamına geliyor. Yani yalnızca arama yapmak veya mesajlaşmak değil, 5G üzerinden sosyal medyada gezebilecek ve çalışabileceğiz.

Üye devletlerin ise 5G frekans bantlarını uçaklar için kullanılabilir hale getirmeleri için 30 Haziran 2023 tarihine kadar süre verdi. Muhtemelen Starlink ve benzeri hizmetlerin de erişilebilir oluşu bu tarihten sonra gerçekleşecek.

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