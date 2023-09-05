Ubisoft, yeni oyunlarında Türkçe dil desteği sunacak

Türkiye'de oyuncuların en büyük sorunlarının başında dil desteği yer alıyor. Büyük bütçeli yapımlardan bağımsızlara kadar, neredeyse hiçbir oyunda resmi olarak Türkçe yer almıyor. Ubisoft da oyunlara Türkçe desteği kazandırmayan stüdyolardan biri, ancak bu durum yakında değişebilir.

Ubisoft bölge sorumlusu "Yeni oyunlar Türkçe olacak" dedi

Ubisoft, 5 Ekim tarihinde Assassin's Creed Mirage'ı erişime açmaya hazırlanıyor. Serinin köklerine inecek bu oyun, Bağdat'ta geçecek ve Valhalla'daki Basim'in hikayesini anlatacak. Ubisoft'un Orta Doğu ve Türkiye sorumlusu Gareth Evans'tan oyunun dil desteğiyle ilgili yeni bir açıklama geldi.

Evans açıklamasında, "Yerelleştirme talep eden bazı yorumlar gördüm. Ne yazık ki Assassin's Creed Mirage'da Türkçe olmayacak. Ancak bu dili içerecek bir dizi oyun geliyor. Doğru yönde atılmış adımlar olacak" dedi.

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Ubisoft daha önce Assassin's Creed: Revelations ile oyuncuları İstanbul ve Kapadokya'ya götürmüştü. Fakat 2011 yılında çıkış yapan oyunda Türkçe dil desteği yer almadı. Hatta bugüne kadar Far Cry ve Assassin's Creed gibi büyük bütçeli hiçbir Ubisoft oyununda Türkçe olmadığını belirtmek gerekiyor.

Evans'ın açıklaması ise stüdyonun Türkçe'ye daha fazla yatırım yapacağını gösterir nitelikte. Yöneticinin bahsettiği oyunlar bilinmese de, Ubisoft'un üç farklı Assassin's Creed projesi üzerinde çalıştığını hatırlatalım.

Assassin's Creed Mirage ile serinin köklerine geri dönülecek. Fragmanlardan ve geliştirici günlüklerinden bugüne kadar açıklanan bilgiler ışığında oyun camiası bu oyun için oldukça heyecanlı. Çünkü Origins, Odyssey ve Valhalla ile birlikte Assassin's Creed serisi bir rol yapma oyununa evirilmişti. Şu an oyunun ön sipariş fiyatı 849 TL.

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