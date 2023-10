Ubisoft'un Skull and Bones Oyunu Yeniden Ertelendi

Ubisoft'un merakla beklenen korsan macera oyunu Skull and Bones bir gecikmeyle daha karşı karşıya. İlk olarak 2017 yılında duyurulan oyun, geliştirilme sürecinde birçok aksaklık yaşadı. Ubisoft'un 2023-24 mali yılının ilk yarısına ilişkin kazanç raporunda açıklanan en son gecikme, oyunun çıkışının yine erteleneceğini gösteriyor

Skull and Bones, 2024'ün ilk aylarına ertelendi

Erteleme kararı, daha rafine ve dengeli bir oyun deneyimi sağlamak ve oyunla ilgili farkındalığı artırmak için alındı. Skull and Bones için bir kapalı beta gerçekleştirilmiş olmasına rağmen, güncellenmiş bir çıkış tarihi açıklanmadı. Şimdi ise Ubisoft, gecikme için belirli bir neden belirtmeksizin Ocak-Mart 2024 zaman dilimi içinde bir çıkış tarihi belirtti.

Buna ek olarak, başlangıçta Mart 2024'te mevcut mali yılın bitiminden önce piyasaya sürülmesi planlanan gizemli bir "büyük oyun" da ertelendi. Massive Entertainment'ın Star Wars: Outlaws oyunu olması muhtemel bu oyunun Ubisoft'un bir sonraki mali yılında, Nisan ayından sonra piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Ubisoft, Far Cry serisini bambaşka bir oyuna dönüştürüyor!

Ubisoft'un mevcut mali yıl için kalan yayın programı Assassin's Creed Nexus VR, Avatar: Frontiers of Pandora, Just Dance 2024, Prince of Persia The Lost Crown ve Skull and Bones gibi oyunları içeriyor. Ayrıca, oynaması ücretsiz oyunlar Rainbow Six Mobile, The Division Resurgence ve XDefiant 31 Mart 2024'ten önce piyasaya sürülecek.

Operasyonel değişiklikler açısından Ubisoft, yılın başlarında hayal kırıklığı yaratan mali sonuçların ardından hedeflenen yeniden yapılandırma girişiminin bir parçası olarak sunulan "maliyet azaltma planını" ele aldı.

Şirket, Eylül 2022 ile Eylül 2023 arasında dünya çapında 1.300'den fazla çalışanın işten çıkarılacağını bildirdi, ancak ayrılmalar ve işten çıkarmalar arasındaki dağılım belirtilmedi.

Assassin's Creed'in VR oyununun 8 dakikalık oynanış videosu paylaşıldı

Ubisoft CEO'su Yves Guillemot, Assasin's Creed Mirage ve The Crew Motorfest de dahil olmak üzere yakın zamanda piyasaya sürülen oyunların satış performansından memnun olduğunu ifade etti.

Guillemot ayrıca, Activision Blizzard ile bulut yayın hakları anlaşmasının tamamlandığını ve Microsoft'un Activision'ı 69 milyar dolara satın almasıyla ilgili olarak İngiltere'deki düzenleyici kurumların endişelerini gidermek için bu anlaşmayı imzaladığını belirtti.